Конфликт звёзд приведёт к большому обмену? Ситуация в «Ванкувере» — главная загадка НХЛ

Однако на Новый год высказался бывший игрок «Ванкувера» Брэд Ричардсон, который провёл в НХЛ 17 сезонов. «Буду предельно честен. Я делил раздевалку с этими ребятами. Я люблю Джей Ти, обожаю его, он чёртов зверюга. Но я говорил ему “Ты слишком строг к этому парню. Знаю, что ты говоришь ему то же самое, что и я, но, когда ты постоянно на него давишь, он закрывается. Ты потеряешь Элиаса, если будешь продолжать в том же духе”. Вот что я ему сказал. Джей Ти — мужик, и ты не обязан любить каждого одноклубника. Однако ситуация слишком напряжена, так дальше продолжаться не может», — заявил Ричардсон в одном из подкастов.