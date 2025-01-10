У Кузьменко серьезные проблемы в Канаде. Нападающий «Калгари» вернется в Россию?

Пожалуй, самым ярким моментом с участием Кузьменко в этом сезоне стало его интервью в соцсетях «Калгари»: «Однажды ночью я внезапно проснулся и увидел, что напротив меня на стуле сидит девушка и смотрит на меня, а рядом у двери на полу ползает ее ребенок. Я не понял, что вообще происходит, и подумал, что это кошмарный сон, но одна знакомая рассказала мне, что тоже видела эту девушку-привидение на базе».