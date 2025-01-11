Катастрофа русского гения в Америке! Капризову прочат престижную награду, но надежды крушит его травма

Журналист канадской телекомпании Sportsnet Адам Винган назвал пять кандидатов на «Харт Трофи» в этом сезоне НХЛ. «Харт Мемориал Трофи» — приз, вручаемый игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды. В число претендентов попал российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В списке также есть форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз и форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел.
«До травмы нижней части тела, которая не позволила ему принять участие в последних пяти играх, Капризов был в абсолютной форме. Форвард набрал 50 очков в 34 играх, побив собственный рекорд франшизы (на это ему понадобилось 38 игр в сезоне/2021−22).По подсчетам Sportsnet, “Миннесота” реализовала 65,5% созданных моментов и достигла показателя 56,3% ожидаемых голов в формате “5 на 5” с Капризовым на льду. Несмотря на то, что Капризов не играл с 23 декабря, он делит лидерство в лиге по очкам в формате “5 на 5” (30) с Драйзайтлем и Айкелом.
Сильное начало сезона, которое выдали «Уайлд» после непопадания в плей-офф в прошлом году, открыло многим глаза. Это было бы невозможно без Капризова", — пишет Винган.
Свой последний на данный момент матч Капризов сыграл 24 декабря против «Чикаго Блэкхокс». В той игре россиянин забросил свою 23-ю шайбу в этом регулярном чемпионате, которая принесла ему 50-е очко в сезоне. После той встречи Капризов не отправился с командой на выездной матч с «Далласом», причиной стала травма нижней части тела. Изначально сообщалось, что Кирилл пропустит несколько игр и вернется в состав, позже сроки увеличились. Видимо, в клубе решили поберечь свою главную звезду и дать россиянину полностью восстановиться.
Несмотря на то, что Капризов пропустил семь игр, он остается лучшим бомбардиром своей команды, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. По голам и результативным передачам Кирилл также на первом месте. При этом, пять из семи встреч, пропущенных россиянином, «Миннесота» выиграла.
Какое конкретно у Капризова повреждение, вряд ли кто-то узнает, это — тайна за семью печатями. «Миннесота» в этом плане распространяться не любит. Но уже появляются хорошие новости, Капризов проводит тренировки на льду.
«Кирилл восстанавливается. Последние два дня он катался», — сказал главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс сегодня.
Кроме того, тренер отметил, что не уверен, отправится ли россиянин на выездные матчи: 12 января «дикари» играют с «Сан-Хосе Шаркс», 13 января — с «Вегас Голден Найтс».
С 50-ю результативными баллами Капризов делит девятую строчку в гонке бомбардиров с форвардом Джеком Хьюзом из «Нью-Джерси Девилз». Вряд ли Кирилл может теперь рассчитывать на «Арт Росс Трофи», который ему многие пророчили в первой половине сезона. Натан Маккиннон, находящийся на первой строчке в бомбардирском зачете, ушел в отрыв от второго места на семь баллов, на счету канадца 68 очков, у следующего за ним Леона Драйзайтля 61 результативный балл. Да и «Харт» для Капризова оказался под большим вопросом.
Надежда Тонконог