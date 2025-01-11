Катастрофа русского гения в Америке! Капризову прочат престижную награду, но надежды крушит его травма

«До травмы нижней части тела, которая не позволила ему принять участие в последних пяти играх, Капризов был в абсолютной форме. Форвард набрал 50 очков в 34 играх, побив собственный рекорд франшизы (на это ему понадобилось 38 игр в сезоне/2021−22).По подсчетам Sportsnet, “Миннесота” реализовала 65,5% созданных моментов и достигла показателя 56,3% ожидаемых голов в формате “5 на 5” с Капризовым на льду. Несмотря на то, что Капризов не играл с 23 декабря, он делит лидерство в лиге по очкам в формате “5 на 5” (30) с Драйзайтлем и Айкелом.