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«Вашингтон» и «Коламбус» отправили Мирошниченко и Тарасова в фарм-клубы

«Вашингтон» отправил в фарм-клуб российского форварда Ивана Мирошниченко.

Источник: nhl.com

Клуб объявил о переводе 20-летнего Мирошниченко в «Херши Беарс». Из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) в «Кэпиталз» был отозван нападающий Этен Фрэнк.

В нынешнем сезоне Мирошниченко провел за «Вашингтон» 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

«Коламбус» отправил в свой фарм-клуб «Кливленд Монстерз» с целью улучшения физической формы российского вратаря Даниила Тарасова. Вместо россиянина в «Блю Джекетс» вызван голкипер Джет Гривз.

25-летний Тарасов в сезоне 2024/25 провел за «Коламбус» 10 матчей, в которых одержал три победы, при 85,7% сэйвов.

Вашингтон
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