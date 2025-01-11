«Вашингтон» и «Коламбус» отправили Мирошниченко и Тарасова в фарм-клубы

Клуб объявил о переводе 20-летнего Мирошниченко в «Херши Беарс». Из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) в «Кэпиталз» был отозван нападающий Этен Фрэнк.
В нынешнем сезоне Мирошниченко провел за «Вашингтон» 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
«Коламбус» отправил в свой фарм-клуб «Кливленд Монстерз» с целью улучшения физической формы российского вратаря Даниила Тарасова. Вместо россиянина в «Блю Джекетс» вызван голкипер Джет Гривз.
25-летний Тарасов в сезоне 2024/25 провел за «Коламбус» 10 матчей, в которых одержал три победы, при 85,7% сэйвов.