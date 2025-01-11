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Илья Ковальчук вошёл в первую символическую сборную «Виннипега»/ «Атланты» в XXI веке

Российский нападающий Илья Ковальчук был включён в первую пятёрку символической сборной первой четверти XXI века франшизы «Виннипег Джетс»/ «Атланта Трэшерз», опубликованной на официальном сайте НХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Первая пятёрка.

Нападающие: Илья Ковальчук, Марк Шайфли, Блейк Уилер.

Защитники: Дастин Бафлин, Джош Морриси.

Голкипер: Коннор Хеллебайк.

Вторая пятёрка.

Нападающие: Кайл Коннор, Николай Элерс, Брайан Литтл.

Защитники: Тобиас Энстрём, Джейкоб Труба.

Голкипер: Ондржей Павелец.

С 1999 по 2011 год «Виннипег Джетс» базировался в Атланте (США, штат Джорджия) и выступал под названием «Атланта Трэшерз». Российский нападающий Илья Ковальчук играл за «Атланту» с 2001 по 2010 год, провёл в её составе 594 матча и набрал 615 очков (328+287). Илья до сих пор удерживает за собой рекорд франшизы по количеству голов в большинстве — 115.

Виннипег