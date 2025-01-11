Гол Свечникова и передача Орлова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). В составе «Каролины» шайбы забросили Джордан Стаал (15-я минута) и российский нападающий Андрей Свечников (22).
Признанный третьей звездой встречи Андрей Свечников продлил личную результативную серию до четырех матчей. Всего в сезоне-2024/25 НХЛ россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач) в 43 играх.
Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отличился голевой передачей. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков остался в запасе.