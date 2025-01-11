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Гол Свечникова и передача Орлова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер»

Гол Свечникова и передача Орлова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер» в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). В составе «Каролины» шайбы забросили Джордан Стаал (15-я минута) и российский нападающий Андрей Свечников (22).

Признанный третьей звездой встречи Андрей Свечников продлил личную результативную серию до четырех матчей. Всего в сезоне-2024/25 НХЛ россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач) в 43 играх.

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отличился голевой передачей. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков остался в запасе.

Каролина
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
11.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18700 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Рик Токкет
Вратари
Дастин Токарски
Тэтчер Демко
(Тэтчер Демко)
1-й период
12:09
Джей Ти Миллер
14:41
Джордан Стаал
(Дмитрий Орлов)
17:59
Шон Уокер
2-й период
21:37
Андрей Свечников
(Джордан Стаал)
26:03
Джордан Стаал
26:03
Теодорс Блюгерс
3-й период
47:30
Джален Чатфилд
52:35
Джален Чатфилд
54:53
Дерек Форборт
59:55
Куинн Хьюз
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Ванкувер
НХЛ: таблица и календарь