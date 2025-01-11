Гол Свечникова и передача Орлова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер»

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). В составе «Каролины» шайбы забросили Джордан Стаал (15-я минута) и российский нападающий Андрей Свечников (22).