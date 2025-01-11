«Теряю терпение»: Овечкин снова не забил. Рекорд Гретцки устоит?

«Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Монреаль Канадиенс». Лидер «столичных» Александр Овечкин продлил серию без набранных очков. Российский форвард не смог забить в трех играх подряд.
Тренер Овечкина «теряет терпение»
«Вашингтон Кэпиталз» к удивлению многих мощно начал новый сезон Национальной хоккейной лиги. На примере прошлых лет перспективы «столичных» добиться более-менее серьезных высот было принято оценивать как низкие, но тенденция изменилась. С самого старта нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата «Вашингтон» вырвался в лидеры первенства, остался таковым даже в период продолжительного отсутствия Александра Овечкина, пропустившего 16 матчей из-за перелома ноги, и показал второй лучший результат в истории франшизы по итогам первой половины «регулярки».
Однако к концу 2024 календарного года и с началом 2025-го «Кэпиталз» неизбежно просели. У команды Спенсера Карбери, претендующего на звание лучшего тренера «регулярки», пропала стабильность в игре и в результате, что была присуща ей в первые месяцы чемпионата, и «столичные» принялись чередовать победы с поражениями: в предыдущих восьми матчах они четыре раза проиграли. Причем уступают «Кэпс» даже заведомо аутсайдерам. Например, как это произошло в недавней гостевой встрече с худшим клубом Восточной конференции «Баффало Сейбрз». «Вашингтон» по ходу матча всякий раз был вынужден отыгрываться и довел дело до серии буллитов, где и уступил (3:4).
«Начинаю немного терять терпение, учитывая все то, что происходит в последнее время. В течение сезона все переживают периоды спада, и сейчас это будто бы превращается в нечто больше. Для нас как для команды это вызов. Вы те, кем являетесь, вы то, что вы показываете на льду. Два матча, три, четыре, пять, десять игр, 15, 20 — то, как вы играете, является показателем того, что вы за команда. Мы не должны почивать на лаврах и достижениях, добытых в начале этого сезона. Действительно ли мы такие? Мы просто команда, которая всего лишь хорошо начала сезон и выиграла много матчей? Или же мы команда, которая может вести игру и выглядеть действительно хорошо? Через этот процесс мы проходим прямо сейчас», — высказал свое мнение главный тренер «Кэпиталз».
Но данный период Карбери, несмотря на результаты, проводит относительно продуктивно, пробуя новые сочетания. Если на старте сезона всю НХЛ покаряла тройка Алексей Протас — Дилан Строум — Александр Овечкин, то теперь тренерский штаб «Вашингтона» проверяет другие сочетания в атаке, что может быть полезно в заключительной части сезона. И даже с учетом потери стабильности «столичные», как утверждают данные компьютера, остаются одними из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли (о чем, впрочем, еще очень рано говорить).
От эксперимента с использованием Тейлора Рэддиша вместо Протаса в первом звене Карбери впоследствии отказался, выразив недовольство игрой этого сочетания. К привычной атакующей тройке с белорусом в топ-3 «Вашингтон» вернулся на матч с «Ванкувер Кэнакс» — командой, традиционно имеющей немалый потенциал, но страдающей из-за невозможности ее реализовать. «Косатки» забивают меньше меньше «Вашингтона», а пропускают на порядок чаще. Система игры Рика Токетта неизбежно сказывается на способностях и результативности звездных форвардов его команды вроде Элиаса Петтерссона, который что-то не поделил с Джей Ти Миллером и явно предпочел бы быть обменянным в другой клуб. Что уж говорить, если самым успешным по показателю «гол+пас» у «Кэнакс» является защитник: обладатель «Джеймс Норрис Трофи» Куинн Хьюз в 36 матчах набрал 45 баллов (8+37).
Овечкин упустил возможность побить мощный рекорд
«Вашингтон» во встрече с «Ванкувером» в итоге одержал победу (2:1 ОТ), хотя ее героем стал оформивший дубль Пьер-Люк Дюбуа, тогда как привычное звено Строума в голевых действиях участия не принимало. Вышедший на 30-е место в истории по матчам в чемпионатам НХЛ Александр Овечкин, например, провел вторую игру подряд без набранных очков и прервал свою результативную серию баталий с «Кэнакс». В том матче 39-летний россиянин упустил уникальную для себя возможность поразить ворота Кевина Ланкинена: финскому голкиперу «Ванкувера» повезло не стать 179-м вратарем НХЛ, пострадавшим от рук Ови.
Рекорд лиги по количеству «киперов», которым забивал Овечкин, россиянин удерживает вместе с Яромиром Ягром. Шанс выйти на чистое первое место в этом рейтинге лидер «Вашингтона» имел в следующем же матче — «Кэпиталз» принимали «Монреаль Канадиенс», ворота которых защищал молодой чех Якуб Добеш. Новым личным успехам Ови пророчила статистика. До сегодняшнего дня за свою карьеру в чемпионатах НХЛ Александр 59 раз сыграл против «Хабс» и забросил в ворота прославленного канадского клуба 39 шайб при 70 набранных очках. Последний раз российский голеадор остался без результативных действий в игре с «Канадиенс» аж в апреле 2019 года. Ту встречу «Вашингтон» выиграл (2:1), а Овечкин отметился пятью бросками в створ ворот, четырьмя силовыми приемами и одним блокшотом.
Интересно, что тогда в матче голом отличился Ларс Эллер. Опытный датский форвард, успевший с тех пор поиграть за «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз», а затем вернуться в «Кэпс», поразил ворота «Монреаля» и сегодня. Правда, его гол «столичным» не помог. Подопечные Спенсера Карбери начали встречу с быстрого гола на третьей минуте в исполнении Джейкоба Чикрана, но уже в дебюте третьего периода были вынуждены отыгрываться со счета 1:2. Исход встречи был решен в овертайме, где довольно оперативно все вопросы снял лидер «Канадиенс» Ник Сузуки. Добиться успеха «Кэпиталз» не помогло даже возвращение к тройке Протас — Строум — Овечкин. К третьему периоду встречи с «Хабс» Карбери вновь убрал белоруса из этого звена, подняв на его место Коннор Макмайкл. Безуспешно. Для «Вашингтона» этот матч с «Монреалем» стал третьим и последним в регулярном сезоне, предыдущие две игры «Кэпиталз» завершили в свою пользу (6:3, 4:2).
Особенно неудачной встреча получилась для Александра Овечкина. По сути реально голевой момент Ови имел еще в начале матча едва ли не сразу же после шайбы Чикрана, но в створ ворот россиянин не попал. Добеш в первой же дуэли с российским снайпером устоял. Всего же капитан «Вашингтона» провел на площадке 16 с половиной минут игрового времени, за которые успел нанести один бросок в створ (с учетом заблокированных бросков и мимо ворот — пять), провести три силовых приема и допустить две потери. При одной из шайб «Монреаля» Овечкин присутствовал на льду: шведский защитник «Кэпс» Расмус Сандин в ходе розыгрыша большинства на чужой синей линии махнул мимо шайбы и потерял равновесие, в результате чего Джош Андерсон убежал «1 в 0» и реализовал свою попытку. Овечкин изо всех сил пытался устремиться за форвардом «Хабс», но догнать канадца с его форой россиянину было не по силам.
Теперь серия Овечкина без набранных очков составляет три матча подряд. Столь неудачного в плане результативности отрезка у Александра в текущем сезоне еще не было. Если же говорить о снайперской активности капитана «Вашингтона», то три матча без заброшенных шайб подряд у Ови было в самом старте сезона. На четвертой игре чемпионата (с «Нью-Джерси Девилз») его безголевая серия прервалась. Теперь же следующим соперником «Кэпиталз» станут «Нэшвилл Предаторз», в гостях у которых «столичные» сыграют уже завтра в рамках бэк-ту-бэк.
Пока что Овечкин застрял на отметке в 19 голов в сезоне. Его результативность после трех последних матчей резко снизилась с 0,83 гола за игру до 0,73 гола за игру. Если изначально россиянин шел с темпом на 50 и более голов за сезон, то при новых вводных данных Ови претендует на 48 шайб в чемпионате. Этого все еще предостаточно, чтобы повторить и побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки уже в нынешнем сезоне.
Овечкин все еще отстает от Гретцки на 22 гола, от звания лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ — на 23 гола. До конца «регулярки» «Вашингтон» проведет еще 40 матчей. Управится россиянин за этот отрезок?
Андрей Сенченко