«Теряю терпение»: Овечкин снова не забил. Рекорд Гретцки устоит?

«Начинаю немного терять терпение, учитывая все то, что происходит в последнее время. В течение сезона все переживают периоды спада, и сейчас это будто бы превращается в нечто больше. Для нас как для команды это вызов. Вы те, кем являетесь, вы то, что вы показываете на льду. Два матча, три, четыре, пять, десять игр, 15, 20 — то, как вы играете, является показателем того, что вы за команда. Мы не должны почивать на лаврах и достижениях, добытых в начале этого сезона. Действительно ли мы такие? Мы просто команда, которая всего лишь хорошо начала сезон и выиграла много матчей? Или же мы команда, которая может вести игру и выглядеть действительно хорошо? Через этот процесс мы проходим прямо сейчас», — высказал свое мнение главный тренер «Кэпиталз».