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Овечкин вышел на 30-е место по матчам в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата против «Монреаля» вышел на 30-е место по матчам в лиге.

Источник: Getty Images

Для российского хоккеиста это 1452-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин обогнал финна Теему Селянне. Рекордсменом является Патрик Марло, который выходил на лед в 1779 матчах.

«Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:3 (ОТ). Овечкин не смог забить. Это уже третий матч подряд, когда звезда «Вашингтона» остается без набранных очков.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Благодаря своей последней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом». Игра пройдет 12 января.

Вашингтон
2:3
1:0, 0:2, 1:0
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
11.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Вратари
Логан Томпсон
(Чарли Линдгрен)
Якуб Добеш
1-й период
02:09
Майкл Пеццетта
02:56
Джейкоб Чикран
04:18
Джейден Штрабл
18:54
Пьер-Люк Дюбуа
2-й период
24:56
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски, Кайден Гуле)
25:54
Итэн Фрэнк
28:13
Пьер-Люк Дюбуа
31:58
Кирби Дак
33:22
Джош Андерсон
34:03
Джейден Штрабл
3-й период
41:54
Ларс Эллер
(Итэн Фрэнк, Тэйлор Рэддиш)
Овертайм
61:15
Ник Сузуки
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь