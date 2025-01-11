Над Овечкиным жестко издевались в Америке — во всем виноват его стиль! Джинсы Ови порезали и выбросили в мусорку

Партнеры величайшего снайпера современности даже придумали специальное название его стилю — «бомжошик». А в определенный момент все они перешли от слов к действиям. Все потому, что на одну из тренировок воспитанник московского «Динамо» заявился в дорогущих, но узких джинсах, которые со стороны больше походили на женские. Форвард Джефф Хэлперн сразу сказал Овечкину: «Алекс, ты больше никогда не будешь носить такое». Наш герой и подумать не мог, что в тот же день от его любимых джинсов останутся лишь лоскуты. Хэлперн подговорил других игроков «Вашингтона», которые дождались пока русский снайпер покинет раздевалку, изрезали его штаны ножницами и выкинули их в мусорное ведро. После этого будущему капитану «Столичных» пришлось идти домой в тренировочных штанах.