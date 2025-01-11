Над Овечкиным жестко издевались в Америке — во всем виноват его стиль! Джинсы Ови порезали и выбросили в мусорку

Александра Овечкина трудно назвать главным модником НХЛ и самым стильным хоккеистом мира. Этот статус уже давно приватизировали себе лидер «Торонто» Остон Мэттьюс и другие молодые звезды лучшей лиги мира. Капитан «Вашингтона», в свою очередь, с возрастом стал одеваться строго и со вкусом. Сейчас очень трудно представить Ови в рваных джинсах или розовой футболке. Хотя в молодости лидер «Кэпиталз» регулярно появлялся на публике в неоднозначных образах. Партнеры нашего соотечественника рассказывали, что после переезда в США при покупке вещей он обращал внимание на бренд, а не их стиль или красоту. Например, знаменитые джинсы Александра Великого на некоторое время стали самым обсуждаемым предметом одежды во всем мировом спорте.
«Однажды он пришел на тренировку в самой уродливой одежде, что я видел: часть на поясе была джинсовой, а нижняя выглядела как спортивные штаны. Я у него спросил, что на нем надето. Овечкин недоуменно посмотрел на меня и ответил: “Это же Dolce!” Он так гордился штанами и был уверен, что они были лучшими в мире», — рассказывал бывший капитан клуба из столицы США Крис Кларк.
Бывший одноклубник Ови Майк Кнубл также был в шоке от тех самых джинсов:
«Однажды кто-то спросил у Овечкина: “Эти штаны ужасны, черт побери, что это такое? Ты пришел в клуб или на тренировку?” На это Александр просто сказал: “Это Dolce & Gabbana!” — и просто медленно ушел дальше. Мы решили найти такие же штаны и были шокированы, когда узнали, что они стоят 800 долларов. Это была очень дорогая одежда, которая выглядела словно из мусорного контейнера».
Партнеры величайшего снайпера современности даже придумали специальное название его стилю — «бомжошик». А в определенный момент все они перешли от слов к действиям. Все потому, что на одну из тренировок воспитанник московского «Динамо» заявился в дорогущих, но узких джинсах, которые со стороны больше походили на женские. Форвард Джефф Хэлперн сразу сказал Овечкину: «Алекс, ты больше никогда не будешь носить такое». Наш герой и подумать не мог, что в тот же день от его любимых джинсов останутся лишь лоскуты. Хэлперн подговорил других игроков «Вашингтона», которые дождались пока русский снайпер покинет раздевалку, изрезали его штаны ножницами и выкинули их в мусорное ведро. После этого будущему капитану «Столичных» пришлось идти домой в тренировочных штанах.
«Да-да, у него было такое! Помню джинсы этой же фирмы, в которой дырка была на дырке. Мы с Колцигом даже говорили Саше: “Слушай, мы идем в приличный ресторан. Надень нормальные джинсы!” Он под разгильдяйчика одевался тогда. Молодой, почему нет? По поводу разрезания обтягивающих джинсов всех деталей не припоминаю, но если Хэлперн в этом участвовал, то такое точно произошло, когда я в “Вашингтоне” был. В раздевалке приколы были постоянно, всех не вспомнить. Думаю, что это правда», — вспоминал Дайнюс Зубрус.
На этом курьезные ситуации с одеждой Александра Овечкина не заканчиваются. Однажды он пришел на завтрак в футболке, которую ему выдали еще на драфте новичков в Каролине. Весь курьез в том, что на ней было изображено лого «Харрикейнз». А в НХЛ запрещено носить атрибутику с символикой других клубов.
«С момента его драфта прошло пять-шесть лет, он уже получал 9,5 миллиона долларов за сезон. Но все равно носил эту футболку! Наверное, он давно не слышал такого мата в свой адрес. Неудивительно, что больше в этой футболке я его никогда не видел. Но мне очень хотелось бы как-нибудь посмотреть на его гардероб», — рассказывал Кнубл.
Максим Самарцев