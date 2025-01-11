Овечкин сломал конек сопернику в матче с «Монреалем»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин броском сломал конек сопернику в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс».
По ходу второго периода Овечкин попал в ногу защитнику Александру Каррье и выбил канадцу лезвие. После этого игрок встал на колени, чтобы партнеры его вытолкали в сторону скамейки запасных.
Встреча завершилась гостевой победой «Монреаля» в овертайме со счетом 3:2. Овечкин очков не набрал.