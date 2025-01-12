Наследник Овечкина сдулся? Мирошниченко не выдержал давления, тренер «Вашингтона» разнес команду после поражений

«Нужно думать о том, что у каждого молодого свой путь развития. Все взрослеют в разном возрасте и с разной скоростью, все адаптируются к игре НХЛ с разной скоростью. Предполагать, что Иван мог бы пройти весь этот путь за один год — это было бы слишком несправедливо. Два года, три года — нужно время. Если вы продолжаете становиться лучше и прогрессировать, вы, в конечном итоге, достигнете своего максимального потенциала», — отметил Кабери.