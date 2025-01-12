Наследник Овечкина сдулся? Мирошниченко не выдержал давления, тренер «Вашингтона» разнес команду после поражений

Пока Александр Овечкин пытается заново восстановить голевое везение после трёх матчей без заброшенных шайб, главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери продолжает поиски выхода из назревающего спада. Одним из решений, которое принял тренерский штаб «Кэпиталз», стала отправка в фарм-клуб Ивана Мирошниченко — форварда, которого уже в прошлом сезоне называли наследником Овечкина на посту лучшего бомбардира команды.
Конечно, это был огрфмный аванс, и такая характеристика касалась отдаленного будущего. Но в прошлом году Иван неплохо дебютировал в НХЛ, смог адаптироваться к североамериканским площадкам и быту, а главное — засверкал в фарм-клубе и вместе с «Херши» стал чемпионом АХЛ. Казалось, площадка для разгона просто идеальная, тем более, что определенная протекция со стороны капитана «Вашингтона» у Мирошниченко имелась.
Но реальность оказалась намного жестче всех предположений. Иван провел в НХЛ почти два месяца — он был поднят из фарма 20 ноября, спустя несколько дней после того, как Овечкин сломал ногу. Мирошниченко сыграл за этот отрезок 18 матчей и набрал лишь 4 (1+3) очка. Более того, в последней дюжине матчей он отбегал с нулем результативных баллов, а его игровое время в последних пяти матчах сократилось до 8 минут и 35 секунд. Очевидно, что в деле становления Ивана как полноценного хоккеиста уровня НХЛ наступил самый сложный период — закрепление первоначального эффекта.
Это известно как «синдром второгодника», когда сверкнувшие в свой дебютный год новобранцы потом резко терялись. Это объясняется самыми разными причинами: более тщательной опекой со стороны соперников, снижением собственной планки после первоначального успеха, психологией. И здесь нет неважных деталей — значение имеют и слова, сказанные в клубе, и реакция прессы, и настрой самого игрока.
Мирошниченко стал получать мало игрового времени и, по словам Спенсера Карбери, это стало главной причиной его отправки в АХЛ обратно: в четвертом звене от Ивана пользы было немного.
«Мы просто почувствовали, что Миро стал выпадать из состава. Его игровые минуты стали уменьшаться. Мы хотим быть осторожными с ним. Мы в клубе возлагаем на него большие надежды. Мы хотим убедиться, что он развивается, растет. Что он получает необходимое игровое время, ситуативное игровое время. Что он создает голевые моменты. Он начал все это терять, поэтому на его место вызвали Этена Франка», — отметил Спенсер Карбери.
Игровое время нужно заслужить, и в НХЛ ни один наставник не будет давать много минут игроку, который их не заслуживает. Мирошниченко играл более 10 минут за матч лишь в 6 матчах в сезоне. Его антирекорд — 5 минут и 23 секунды в конце декабря в матче против «Бостона», он случился через день после провала в игре с «Лос-Анджелесом», в котором Иван неудачно сменился, что привело к удалению и пропущенному голу.
«Нужно думать о том, что у каждого молодого свой путь развития. Все взрослеют в разном возрасте и с разной скоростью, все адаптируются к игре НХЛ с разной скоростью. Предполагать, что Иван мог бы пройти весь этот путь за один год — это было бы слишком несправедливо. Два года, три года — нужно время. Если вы продолжаете становиться лучше и прогрессировать, вы, в конечном итоге, достигнете своего максимального потенциала», — отметил Кабери.
Для самого Ивана, кстати, это понижение может стать глотком свежего воздуха. В «Херши», перед тем, когда его отозвали в «Вашингтон», он был одним из лучших — у него в 16 матчах было 14 (7+7) очков. А в «Столичных» он уже стал забывать о том, каково это — забивать и набирать результативные баллы.
Мнению Карбери стоит доверять еще и потому, что наставник «Кэпиталз» является главным фаворитом на приз лучшему тренеру сезона. Уже никто не вспоминает про малый опыт Спенсера в плане работы в НХЛ — все решает результат, который показывает «Вашингтон» в нынешнем регулярном чемпионате.
Карбери получил в голосовании от авторов официального сайта НХЛ 13 из 16 возможных первых мест и намного опередил идущего вторым Скотта Арниела из «Виннипега». Во многом благодаря умным решениям наставника «Столичные» выжили без Овечкина, выиграв 10 матчей из 16 при отсутствии Александра. «Вашингтон» сохранил лидерство в дивизионе, а значит, Карбери как никто понимает справедливость и необходимость приятых мер.
Мирошниченко же не стоит падать духом. Его время еще придет. А для того, чтобы избежать подобных проблем со становлением, надо быть тем, наследником которого Иван называют.
Леонид Михайлов