«Тампа» проиграла «Нью-Джерси», несмотря на гол Кучерова

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). В составе «Нью-Джерси» шайбы в основное время забросили Ондржей Палат (9-я минута) и Джек Хьюз (36). Автором победного гола в овертайме стал Стефан Ноэсен (64). У «Тампы» отличились Виктор Хедман (10) и российский нападающий Никита Кучеров (49), прервавший безголевую серию из четырех матчей.