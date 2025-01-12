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«Тампа» проиграла «Нью-Джерси», несмотря на гол Кучерова

«Тампа» проиграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, несмотря на гол Кучерова.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). В составе «Нью-Джерси» шайбы в основное время забросили Ондржей Палат (9-я минута) и Джек Хьюз (36). Автором победного гола в овертайме стал Стефан Ноэсен (64). У «Тампы» отличились Виктор Хедман (10) и российский нападающий Никита Кучеров (49), прервавший безголевую серию из четырех матчей.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 23 броска из 26.

В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» без российского форварда Евгения Малкина крупно уступили «Оттаве Сенаторз» (0:5).

Нью-Джерси
3:2
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Купер
Вратари
Якоб Маркстрем
Андрей Василевский
1-й период
08:10
Ондржей Палат
(Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт)
09:57
Виктор Хедман
(Ник Пол)
2-й период
28:14
Нэйтан Бастиан
30:28
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
35:16
Джек Хьюз
39:55
Пол Коттер
3-й период
42:20
Бренден Диллон
48:05
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Райан Макдона)
Овертайм
61:44
Ник Пол
63:19
Стефан Ноесен
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь