Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Филадельфия» одержала разгромную победу благодаря голу Мичкова

«Филадельфия» разгромила «Анахайм» в матче НХЛ благодаря голу Мичкова.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» крупно обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась разгромной победой хозяев площадки со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0). В составе «Флайерз» шайбы забросили Морган Фрост (7-я минута), Джейми Драйсдейл (19), Оуэн Типпетт (37), Райан Пилинг (41), российский нападающий Матвей Мичков (48) и Гарнет Хэтэуэй (49).

Матвей Мичков прервал серию без набранных очков, которая составила пять матчей. Всего в 40 играх сезона-2024/25 НХЛ россиянин набрал 30 баллов (13 голов и 17 передач).

Защитник «Флайерз» Егор Замула нанес один бросок в створ ворот, заблокировал четыре броска и провел один силовой прием. Голкипер «летчиков» Иван Федотов остался в запасе. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков трижды бросил в створ, а также отметился одним блокшотом и двумя хитами.

Филадельфия
6:0
2:0, 1:0, 3:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 19154 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Грег Кронин
Вратари
Самуэль Эрссон
Джон Гибсон
1-й период
06:48
Морган Фрост
(Трэвис Конекны, Оуэн Типпетт)
09:44
Командный штраф
17:05
Райан Строум
18:11
Джейми Драйсдейл
(Морган Фрост, Трэвис Конекны)
19:20
Скотт Лотон
19:20
Гарнет Хэтэуэй
19:20
Робби Фаббри
19:20
Мэйсон Мактавиш
2-й период
20:00
Трэвис Санхейм
20:00
Росс Джонстон
20:00
Росс Джонстон
28:29
Морган Фрост
36:12
Оуэн Типпетт
(Трэвис Конекны)
36:57
Скотт Лотон
36:57
Фрэнк Ватрано
3-й период
40:24
Райан Пелинг
(Трэвис Санхейм, Гарнет Хэтэуэй)
42:44
Матвей Мичков
42:44
Радко Гудас
46:35
Ник Силер
46:35
Радко Гудас
46:35
Райан Строум
46:35
Радко Гудас
47:36
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Джейми Драйсдейл)
48:55
Гарнет Хэтэуэй
(Райан Пелинг, Скотт Лотон)
Лучшие игроки матча
Статистика
14
Штрафное время
30
4
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь