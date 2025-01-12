«Филадельфия» одержала разгромную победу благодаря голу Мичкова

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» крупно обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась разгромной победой хозяев площадки со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0). В составе «Флайерз» шайбы забросили Морган Фрост (7-я минута), Джейми Драйсдейл (19), Оуэн Типпетт (37), Райан Пилинг (41), российский нападающий Матвей Мичков (48) и Гарнет Хэтэуэй (49).
Матвей Мичков прервал серию без набранных очков, которая составила пять матчей. Всего в 40 играх сезона-2024/25 НХЛ россиянин набрал 30 баллов (13 голов и 17 передач).
Защитник «Флайерз» Егор Замула нанес один бросок в створ ворот, заблокировал четыре броска и провел один силовой прием. Голкипер «летчиков» Иван Федотов остался в запасе. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков трижды бросил в створ, а также отметился одним блокшотом и двумя хитами.