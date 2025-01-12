«Филадельфия» одержала разгромную победу благодаря голу Мичкова

Защитник «Флайерз» Егор Замула нанес один бросок в створ ворот, заблокировал четыре броска и провел один силовой прием. Голкипер «летчиков» Иван Федотов остался в запасе. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков трижды бросил в створ, а также отметился одним блокшотом и двумя хитами.