Гол и передача Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Чикаго»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Чикаго, завершился волевой победой гостей со счетом 4:3 (0:2, 3:1, 1:0). В составе «Эдмонтона» шайбы забросили российский нападающий Василий Подколзин (21-я минута), Адам Хенрик (36), Кори Перри (38) и Зак Хайман (48). У «Чикаго» отличились Теуво Терявяйнен (5), Ник Фолиньо (16) и Райан Донато (31).
Василий Подколзин также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча.
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал.
В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Виннипег Джетс» обыграли «Колорадо Эвеланш» (3:0), «Коламбус Блю Джекетс» выиграли у «Сент-Луис Блюз» (2:1), а «Торонто Мейпл Лифс» уступили «Ванкувер Кэнакс» (0:3).