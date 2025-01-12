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Гол и передача Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Чикаго»

Гол и передача Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ.

Источник: Jason Mowry/Getty Images

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Чикаго, завершился волевой победой гостей со счетом 4:3 (0:2, 3:1, 1:0). В составе «Эдмонтона» шайбы забросили российский нападающий Василий Подколзин (21-я минута), Адам Хенрик (36), Кори Перри (38) и Зак Хайман (48). У «Чикаго» отличились Теуво Терявяйнен (5), Ник Фолиньо (16) и Райан Донато (31).

Василий Подколзин также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча.

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал.

В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Виннипег Джетс» обыграли «Колорадо Эвеланш» (3:0), «Коламбус Блю Джекетс» выиграли у «Сент-Луис Блюз» (2:1), а «Торонто Мейпл Лифс» уступили «Ванкувер Кэнакс» (0:3).

Чикаго
3:4
2:0, 1:3, 0:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
United Center, 19387 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Крис Ноблаух
Вратари
Арвид Содерблум
Кэлвин Пикар
1-й период
04:45
Теуво Терявяйнен
(Ник Фолиньо, Джейсон Дикинсон)
15:01
Ник Фолиньо
(Алек Мартинес, Теуво Терявяйнен)
2-й период
20:22
Василий Подколзин
(Виктор Арвидссон, Леон Драйзайтль)
30:03
Райан Донато
(Тэйлор Холл, Нолан Аллан)
35:49
Адам Хенрик
(Тай Эмберсон, Василий Подколзин)
37:30
Кори Перри
(Каспери Капанен)
3-й период
40:00
Луи Кревье
40:00
Виктор Арвидссон
46:18
Нолан Аллан
47:18
Зак Хаймэн
(Эван Бушар, Леон Драйзайтль)
59:07
Адам Хенрик
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь