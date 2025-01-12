Гол и передача Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Чикаго»

Встреча, которая состоялась в Чикаго, завершился волевой победой гостей со счетом 4:3 (0:2, 3:1, 1:0). В составе «Эдмонтона» шайбы забросили российский нападающий Василий Подколзин (21-я минута), Адам Хенрик (36), Кори Перри (38) и Зак Хайман (48). У «Чикаго» отличились Теуво Терявяйнен (5), Ник Фолиньо (16) и Райан Донато (31).