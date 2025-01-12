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Кучеров поднялся на девятое место по голам в НХЛ среди россиян

Кучеров обошел Яшина и поднялся на чистое 9-е место по голам в НХЛ среди россиян.

Источник: NHL.com

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял чистое девятое место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.

«Тампа» в матче регулярного первенства уступила «Нью-Джерси Девилз» (2:3 ОТ). Кучеров стал автором одного из голов в составе «Лайтнинг». Для 31-летнего форварда эта шайба стала 338-й в карьере в чемпионатах НХЛ. Ему потребовалось 763 матча, чтобы достичь этой отметки.

По голам в «регулярках» лиги Кучеров обошел Алексея Яшина (337 голов в 850 матчах) и поднялся на чистое девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди россиян. Впереди нападающего «Тампы» располагается занимающий восьмое место Вячеслав Козлов (356 голов в 1182 матчах). Рекордсменом рейтинга является действующий форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (873 гола в 1453 матчах).

Нью-Джерси
3:2
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Купер
Вратари
Якоб Маркстрем
Андрей Василевский
1-й период
08:10
Ондржей Палат
(Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт)
09:57
Виктор Хедман
(Ник Пол)
2-й период
28:14
Нэйтан Бастиан
30:28
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
35:16
Джек Хьюз
39:55
Пол Коттер
3-й период
42:20
Бренден Диллон
48:05
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Райан Макдона)
Овертайм
61:44
Ник Пол
63:19
Стефан Ноесен
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь