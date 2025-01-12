Кучеров поднялся на девятое место по голам в НХЛ среди россиян

«Тампа» в матче регулярного первенства уступила «Нью-Джерси Девилз» (2:3 ОТ). Кучеров стал автором одного из голов в составе «Лайтнинг». Для 31-летнего форварда эта шайба стала 338-й в карьере в чемпионатах НХЛ. Ему потребовалось 763 матча, чтобы достичь этой отметки.