Кучеров поднялся на девятое место по голам в НХЛ среди россиян

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял чистое девятое место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.
«Тампа» в матче регулярного первенства уступила «Нью-Джерси Девилз» (2:3 ОТ). Кучеров стал автором одного из голов в составе «Лайтнинг». Для 31-летнего форварда эта шайба стала 338-й в карьере в чемпионатах НХЛ. Ему потребовалось 763 матча, чтобы достичь этой отметки.
По голам в «регулярках» лиги Кучеров обошел Алексея Яшина (337 голов в 850 матчах) и поднялся на чистое девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди россиян. Впереди нападающего «Тампы» располагается занимающий восьмое место Вячеслав Козлов (356 голов в 1182 матчах). Рекордсменом рейтинга является действующий форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (873 гола в 1453 матчах).