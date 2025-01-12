Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Тампы» восхитился игрой Василевского в матче с «Нью-Джерси»

Тренер «Тампы» Купер: Василевский провел чертовски хороший матч с «Нью-Джерси».

Источник: Mike Carlson/Getty Images

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провел отличный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз», заявил главный тренер «молний» Джон Купер.

Встреча в Ньюарке завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Василевский отразил 23 броска.

«Проблема в том, что мы, наверное, не начали играть вовремя. Василевский провел чертовски хороший матч и удержал нас в игре, у нас были свои шансы. В третьем периоде мы выглядели достойно, но их вратарь отметился отличными сейвами. Этот матч был на два результата — и в итоге дело дошло до овертайма. Вероятно, это закономерный исход», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Также игру 30-летнего россиянина отметил защитник «Тампы» Виктор Хедман.

«Игра получилась двоякой. В первом периоде Василевский удерживал нас на плаву, да и во втором тоже. В третьем периоде мы перевернули игру, сравняли счет, у нас было много хороших моментов, чтобы закончить игру в нашу пользу», — сказал защитник.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Василевский принял участие в 32 матчах, в которых помог команде одержать 18 побед. Он отразил 91,5% бросков при среднем коэффициенте надежности 2,33.

Нью-Джерси
3:2
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Купер
Вратари
Якоб Маркстрем
Андрей Василевский
1-й период
08:10
Ондржей Палат
(Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт)
09:57
Виктор Хедман
(Ник Пол)
2-й период
28:14
Нэйтан Бастиан
30:28
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
35:16
Джек Хьюз
39:55
Пол Коттер
3-й период
42:20
Бренден Диллон
48:05
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Райан Макдона)
Овертайм
61:44
Ник Пол
63:19
Стефан Ноесен
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь