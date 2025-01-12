Тренер «Тампы» восхитился игрой Василевского в матче с «Нью-Джерси»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провел отличный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз», заявил главный тренер «молний» Джон Купер.
Встреча в Ньюарке завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Василевский отразил 23 броска.
«Проблема в том, что мы, наверное, не начали играть вовремя. Василевский провел чертовски хороший матч и удержал нас в игре, у нас были свои шансы. В третьем периоде мы выглядели достойно, но их вратарь отметился отличными сейвами. Этот матч был на два результата — и в итоге дело дошло до овертайма. Вероятно, это закономерный исход», — приводит слова Купера сайт НХЛ.
Также игру 30-летнего россиянина отметил защитник «Тампы» Виктор Хедман.
«Игра получилась двоякой. В первом периоде Василевский удерживал нас на плаву, да и во втором тоже. В третьем периоде мы перевернули игру, сравняли счет, у нас было много хороших моментов, чтобы закончить игру в нашу пользу», — сказал защитник.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Василевский принял участие в 32 матчах, в которых помог команде одержать 18 побед. Он отразил 91,5% бросков при среднем коэффициенте надежности 2,33.