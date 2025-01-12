Тренер «Тампы» восхитился игрой Василевского в матче с «Нью-Джерси»

«Проблема в том, что мы, наверное, не начали играть вовремя. Василевский провел чертовски хороший матч и удержал нас в игре, у нас были свои шансы. В третьем периоде мы выглядели достойно, но их вратарь отметился отличными сейвами. Этот матч был на два результата — и в итоге дело дошло до овертайма. Вероятно, это закономерный исход», — приводит слова Купера сайт НХЛ.