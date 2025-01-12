Передача Панарина помогла «Рейнджерс» переиграть «Вегас» в матче НХЛ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Винсент Трочек (30-я минута) и Адам Эдстрём (46). У хозяев шайбу забросил Марк Стоун (27).
Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Трочека. Его соотечественник и одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 28 бросков.
«Рейнджерс», набрав 42 очка в 42 матчах, поднялись на шестое место в Столичном дивизионе. «Вегас» с 59 баллами после 42 встреч располагается на первой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
Результаты других матчей:
«Юта» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2);
«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1);
«Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).