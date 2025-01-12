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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» переиграть «Вегас» в матче НХЛ

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Вегас» в матче НХЛ со счетом 2:1.

Источник: Luke Hales/Getty Images

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Винсент Трочек (30-я минута) и Адам Эдстрём (46). У хозяев шайбу забросил Марк Стоун (27).

Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Трочека. Его соотечественник и одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 28 бросков.

«Рейнджерс», набрав 42 очка в 42 матчах, поднялись на шестое место в Столичном дивизионе. «Вегас» с 59 баллами после 42 встреч располагается на первой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

Результаты других матчей:

«Юта» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2);

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1);

«Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Вегас
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18144 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Питер Лавиолетт
Вратари
Илья Самсонов
Игорь Шестеркин
2-й период
26:08
Винс Трочек
26:16
Марк Стоун
(Джек Айкел, Томаш Гертл)
28:30
Киган Колесар
29:54
Винс Трочек
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
3-й период
45:57
Адам Эдстрем
(Джонни Бродзински, Мэтт Ремпе)
46:09
Райлли Смит
57:05
Урхо Вааканайнен
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Вегас
НХЛ: таблица и календарь