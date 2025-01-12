Тренер «Филадельфии» прокомментировал гол Мичкова, забитый «Анахайму»

«Я надеюсь, что голы помогут Мичкову и Драйсдейлу обрести уверенность в своих силах, потому что они оба испытывают трудности в нападении. Думаю, что иногда это сказывается на других составляющих их игры. Надеюсь, это им поможет, а там посмотрим, как мы продолжим двигаться вперед», — приводит слова Тортореллы сайт НХЛ.