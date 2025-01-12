Тренер «Филадельфии» прокомментировал гол Мичкова, забитый «Анахайму»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла надеется, что заброшенная шайба поможет российскому хоккеисту Матвею Мичкову обрести уверенность в своих силах.
В ночь на воскресенье по московскому времени «Филадельфия» со счетом 6:0 разгромила «Анахайм Дакс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мичков забросил шайбу и прервал серию без набранных очков, которая составляла пять матчей. Также вторым голом в сезоне отметился одноклубник 20-летнего россиянина Джейми Драйсдейл.
«Я надеюсь, что голы помогут Мичкову и Драйсдейлу обрести уверенность в своих силах, потому что они оба испытывают трудности в нападении. Думаю, что иногда это сказывается на других составляющих их игры. Надеюсь, это им поможет, а там посмотрим, как мы продолжим двигаться вперед», — приводит слова Тортореллы сайт НХЛ.
В 41 игре сезона-2024/25 Мичков набрал 30 очков (13 голов и 17 передач).