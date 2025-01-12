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Тренер «Филадельфии» прокомментировал гол Мичкова, забитый «Анахайму»

Тренер «Филадельфии» Торторелла надеется, что заброшенная шайба поможет Мичкову.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла надеется, что заброшенная шайба поможет российскому хоккеисту Матвею Мичкову обрести уверенность в своих силах.

В ночь на воскресенье по московскому времени «Филадельфия» со счетом 6:0 разгромила «Анахайм Дакс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мичков забросил шайбу и прервал серию без набранных очков, которая составляла пять матчей. Также вторым голом в сезоне отметился одноклубник 20-летнего россиянина Джейми Драйсдейл.

«Я надеюсь, что голы помогут Мичкову и Драйсдейлу обрести уверенность в своих силах, потому что они оба испытывают трудности в нападении. Думаю, что иногда это сказывается на других составляющих их игры. Надеюсь, это им поможет, а там посмотрим, как мы продолжим двигаться вперед», — приводит слова Тортореллы сайт НХЛ.

В 41 игре сезона-2024/25 Мичков набрал 30 очков (13 голов и 17 передач).

Филадельфия
6:0
2:0, 1:0, 3:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 19154 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Грег Кронин
Вратари
Самуэль Эрссон
Джон Гибсон
1-й период
06:48
Морган Фрост
(Трэвис Конекны, Оуэн Типпетт)
09:44
Командный штраф
17:05
Райан Строум
18:11
Джейми Драйсдейл
(Морган Фрост, Трэвис Конекны)
19:20
Скотт Лотон
19:20
Гарнет Хэтэуэй
19:20
Робби Фаббри
19:20
Мэйсон Мактавиш
2-й период
20:00
Трэвис Санхейм
20:00
Росс Джонстон
20:00
Росс Джонстон
28:29
Морган Фрост
36:12
Оуэн Типпетт
(Трэвис Конекны)
36:57
Скотт Лотон
36:57
Фрэнк Ватрано
3-й период
40:24
Райан Пелинг
(Трэвис Санхейм, Гарнет Хэтэуэй)
42:44
Матвей Мичков
42:44
Радко Гудас
46:35
Ник Силер
46:35
Радко Гудас
46:35
Райан Строум
46:35
Радко Гудас
47:36
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Джейми Драйсдейл)
48:55
Гарнет Хэтэуэй
(Райан Пелинг, Скотт Лотон)
Лучшие игроки матча
Статистика
14
Штрафное время
30
4
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь