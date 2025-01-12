«Овечкин — сама неотвратимость!» Америка без ума от 873-го гола и нового достижения Алекса

«Великая восьмёрка — в погоне всей своей жизни.



“Вашингтон” узрел, как Овечкин снова вошёл в историю, в Нэшвилле. Заблокировав бросок, Алекс погнался за шайбой и довёл её до ворот, забив свой 20-й гол в сезоне.



Теперь Овечкин — всего лишь второй игрок в истории НХЛ, наряду с Горди Хоу, который забрасывал 20 шайб в 20 сезонах подряд. Ему не хватает двух кампаний с 20+ голами до рекорда НХЛ, лучший результат по-прежнему удерживает Хоу.



39-летнему хоккеисту также не хватает всего 22 шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки. Ови вполне может побить рекорд в этом сезоне, хотя он не слишком задумывается об этом, поскольку его приоритет — успех команды.



Овечкин ещё не проводил более трёх матчей подряд без голов в нынешней регулярке. Он идёт по графику на 49 шайб к концу чемпионата. Это позволит Алексу не только обойти Гретцки, но и достичь отметки в 900 голов.



Хотя Великая погоня — это удивительное зрелище, которое стоит увидеть, также впечатляют и стойкость и выносливость Овечкина. Он смог сохранять стабильность на протяжении всей своей карьеры и находить способы забить.



В то же время Алекс не позволил сломанной малоберцовой кости замедлить его. В девяти матчах после травмы — он вернулся всего через 40 дней после перелома ноги в матче с “Ютой” — Овечкин забил пять голов», — написала Сильбер.