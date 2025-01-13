Две передачи Тарасенко помогли «Детройту» обыграть «Сиэтл»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» обыграл «Сиэтл Кракен» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча закончилась победой хозяев льда со счетом 6:2 (4:0, 2:1, 0:1). У победителей шайбы забросили Марко Каспер (4-я минута), Джей Ти Компер (4), Алекс Дебринкэт (7), Патрик Кейн (8), Эрик Густафссон (25) и Дилан Ларкин (36), россиянин Владимир Тарасенко отдал две передачи. В составе гостей отличились Оливер Бьоркстранд (39) и Мэттью Бенирс (47).
«Детройт» одержал седьмую победу подряд и с 44 очками идет на пятом месте в таблице Атлантического дивизиона, «Сиэтл» (39 очков) занимает седьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе.