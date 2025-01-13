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Две передачи Тарасенко помогли «Детройту» обыграть «Сиэтл»

Две передачи Тарасенко помогли «Детройту» крупно обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» обыграл «Сиэтл Кракен» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча закончилась победой хозяев льда со счетом 6:2 (4:0, 2:1, 0:1). У победителей шайбы забросили Марко Каспер (4-я минута), Джей Ти Компер (4), Алекс Дебринкэт (7), Патрик Кейн (8), Эрик Густафссон (25) и Дилан Ларкин (36), россиянин Владимир Тарасенко отдал две передачи. В составе гостей отличились Оливер Бьоркстранд (39) и Мэттью Бенирс (47).

«Детройт» одержал седьмую победу подряд и с 44 очками идет на пятом месте в таблице Атлантического дивизиона, «Сиэтл» (39 очков) занимает седьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе.

Детройт
6:2
4:0, 2:1, 0:1
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Дэн Байлсма
Вратари
Кэм Тэлбот
Филипп Грубауэр
(Джой Даккорд)
1-й период
03:22
Марко Каспер
(Дилан Ларкин, Лукас Раймонд)
03:33
Джей Ти Комфер
(Владимир Тарасенко, Альберт Юханссон)
06:08
Адам Ларссон
06:16
Алекс Дебринкэт
(Лукас Раймонд, Мориц Зайдер)
07:53
Патрик Кейн
(Эрик I Густафссон, Эндрю Копп)
14:27
Джей Ти Комфер
2-й период
22:47
Тай Картье
24:17
Эрик I Густафссон
(Марко Каспер, Владимир Тарасенко)
34:26
Каапо Какко
35:21
Дилан Ларкин
(Патрик Кейн, Мориц Зайдер)
36:09
Майкл Расмуссен
38:00
Оливер Бьоркстранд
(Джейден Шварц, Винс Данн)
3-й период
46:54
Мэттью Бенайерс
(Джейден Шварц, Каапо Какко)
46:54
Дилан Ларкин
46:54
Каапо Какко
48:15
Джаред Маккэн
51:02
Джаред Маккэн
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
12
5
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Детройт
Сиэтл
НХЛ: таблица и календарь