Две передачи Тарасенко помогли «Детройту» обыграть «Сиэтл»

Встреча закончилась победой хозяев льда со счетом 6:2 (4:0, 2:1, 0:1). У победителей шайбы забросили Марко Каспер (4-я минута), Джей Ти Компер (4), Алекс Дебринкэт (7), Патрик Кейн (8), Эрик Густафссон (25) и Дилан Ларкин (36), россиянин Владимир Тарасенко отдал две передачи. В составе гостей отличились Оливер Бьоркстранд (39) и Мэттью Бенирс (47).