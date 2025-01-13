«Даллас» уступил «Оттаве» в матче НХЛ, несмотря на два очка Дадонова

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Даллас Старз» уступил «Оттаве Сенаторз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). В составе победителей отличились Джош Норрис (24-я минута), Тим Штюцле (24) и Мэттью Хаймор (41). У гостей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов (60), еще одну шайбу забросил Джейсон Робертсон (5).
«Оттава» (45 очков) занимает пятое место в Атлантическом дивизионе. «Даллас» (55) располагается на третьей строчке в Центральном дивизионе. «Старз» прервали серию побед, которая насчитывала семь матчей.
В следующем матче «Оттава» 14 января на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Даллас» в этот же день в гостях встретится с «Торонто Мейпл Лифс».