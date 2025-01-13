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«Даллас» уступил «Оттаве» в матче НХЛ, несмотря на два очка Дадонова

«Даллас Старз» уступил «Оттаве Сенаторз» в гостевом матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Даллас Старз» уступил «Оттаве Сенаторз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). В составе победителей отличились Джош Норрис (24-я минута), Тим Штюцле (24) и Мэттью Хаймор (41). У гостей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов (60), еще одну шайбу забросил Джейсон Робертсон (5).

«Оттава» (45 очков) занимает пятое место в Атлантическом дивизионе. «Даллас» (55) располагается на третьей строчке в Центральном дивизионе. «Старз» прервали серию побед, которая насчитывала семь матчей.

В следующем матче «Оттава» 14 января на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Даллас» в этот же день в гостях встретится с «Торонто Мейпл Лифс».

Оттава
3:2
0:1, 2:0, 1:1
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
13.01.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17653 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Питер Дебур
Вратари
Леэви Мериляйнен
Кейси Десмит
(Кейси Десмит, Кейси Десмит)
1-й период
04:31
Джейсон Робертсон
(Евгений Дадонов, Роопе Хинтц)
05:16
Миро Хейсканен
06:51
Ридли Грейг
2-й период
23:14
Джош Норрис
(Ник Дженсен, Дрейк Батерсон)
23:53
Тим Штюцле
(Клод Жиру, Джейк Сандерсон)
28:34
Мэтью Дамба
31:40
Джош Норрис
37:23
Тайлер Клевен
3-й период
40:21
Мэттью Хаймор
(Ник Казинс, Шейн Пинто)
45:10
Илья Любушкин
58:01
Артем Зуб
59:07
Евгений Дадонов
(Колин Блэкуэлл, Логан Стэнковен)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Оттава
НХЛ: таблица и календарь