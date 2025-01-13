У Дорофеева большое будущее в НХЛ, заявил его одноклубник

«У Дорофеева отличный бросок, он умеет держать шайбу. Он умеет играть, и я думаю, что у него большое будущее в НХЛ. Он забросил много важных шайб для нас. Сегодняшние голы были забиты отличными бросками», — приводит слова Гертла сайт лиги.