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У Дорофеева большое будущее в НХЛ, заявил его одноклубник

Гертл: форварда «Вегаса» Дорофеева ждет большое будущее в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российского форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева ждет большое будущее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил его одноклубник Томаш Гертл.

В ночь на понедельник по московскому времени «Вегас» дома одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (4:1) в матче регулярного чемпионата. Дорофеев оформил дубль, отметился голевой передачей и был признан третьей звездой дня в НХЛ.

«У Дорофеева отличный бросок, он умеет держать шайбу. Он умеет играть, и я думаю, что у него большое будущее в НХЛ. Он забросил много важных шайб для нас. Сегодняшние голы были забиты отличными бросками», — приводит слова Гертла сайт лиги.

Дорофееву 24 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 43 матчах, в которых набрал 24 очка (16 голов и 8 передач) и повторил свой рекорд результативности в лиге.

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