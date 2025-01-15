Ковальчук высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Ковальчук отметил, что Овечкин уникален, подчеркнув, что нет другого хоккеиста, который мог бы делать то же самое. Он напомнил, что Александр уже 20 сезонов подряд забивает не менее 20 голов, что является выдающимся достижением. Ковальчук выразил уверенность, что Овечкин обязательно побьёт рекорд Гретцки, добавив, что главное для него — сосредоточиться на игре и получать удовольствие, не зацикливаясь на достижении цели. По мнению Ковальчука, не имеет значения, случится это в текущем сезоне или в следующем — важен сам факт. Передает его слова «СЭ».