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Ковальчук высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук поделился мнением о стремлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: PHOTO.KHL.RU

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук поделился мнением о стремлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Ковальчук отметил, что Овечкин уникален, подчеркнув, что нет другого хоккеиста, который мог бы делать то же самое. Он напомнил, что Александр уже 20 сезонов подряд забивает не менее 20 голов, что является выдающимся достижением. Ковальчук выразил уверенность, что Овечкин обязательно побьёт рекорд Гретцки, добавив, что главное для него — сосредоточиться на игре и получать удовольствие, не зацикливаясь на достижении цели. По мнению Ковальчука, не имеет значения, случится это в текущем сезоне или в следующем — важен сам факт. Передает его слова «СЭ».

На данный момент в активе Овечкина 20 голов и 12 результативных передач в 27 матчах текущего сезона НХЛ. Он сократил отставание от рекорда Гретцки, который составляет 894 гола, до 21 шайбы.

Вашингтон
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