В Америке разрушилась мечта русского гиганта? Малкин бился за плей-офф, но слег с травмой — без него шансов нет

Увы, сейчас рассчитывать на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли «Питтсбургу» будет еще труднее. Возможно, Евгений не пропустит много, но отставание от последней кубковой строчки уже начинает увеличиваться. «Пингвины» проиграли 2 матча кряду, и сейчас отстают от второй «уайлд кард» на 2 набранных и 6 потерянных очков, так как сыграли больше матчей, чем идущий восьмым «Коламбус». Более того, никто из 9 (именно столько команд расположились почти вплотную) конкурентов не сыграл столько же матчей, сколько «Пингвины», у которых 45 матчей уже позади.