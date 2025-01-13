В Америке разрушилась мечта русского гиганта? Малкин бился за плей-офф, но слег с травмой — без него шансов нет

Почти два года российские болельщики могли радоваться тому, что один из самых главных отечественных героев за океаном — Евгений Малкин — освободился от гнета травм. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли уже не так ярок, как раньше, но постепенно старение коснулось всей команды «Питтсбурга». В воротах нет стабильности, оборона, при всем уважении к Карлссону и Летангу, совсем не образец игры в отборе, а в атаке кроме вечного партнера Кросби выделить почти некого.
Травмы обходили Джино стороной с 2022 года. Будучи здоровым, Малкин пусть и не вышел на прежний, невероятный уровень статистики, но был вполне крепкой подмогой команде. В сезоне-2022/2023 преодолел график очко за игру (83 балла в 82 матчах), но затем получился некоторый спад — 67 (27+40) очков в 82 матчах следующего сезона.
Нынче все было относительно неплохо: в 41 игре Малкин забил 8 раз и отдал 24 голевые передачи. Резал глаз показатель полезности «-17», но в нынешних «Пиннгвинах» заработать минус гораздо проще, чем плюс.
И вот, травма, прервавшая череду из 209 матчей без пропусков (12-е место в истории клуба по продолжительности). Малкин не играет с 6 января из-за повреждения «верхней части тела» — по неофициальной информации, травмирована рука. Как сообщил обозреватель Тейлор Хази, Евгений начал носить защитный бандаж на запястье левой руки, но, при этом, тренировался в свитере, разрешающим физический контакт.
В нынешней регулярке Малкин добрался до отметок в 500 голов и 1300 очков, был полон решимости взять реванш за клубные неудачи в последние годы.
«Все лидеры — я, Кросби, Летанг — хотим побеждать в каждой игре. Это смешно — когда у нас с Сидом по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, я пропущу 1 матч в новом сезоне. Мы не хотим снова долго отдыхать летом. Хотим играть в плей-офф. Любая команда, которая туда выходит, может выиграть Кубок Стэнли», — сказал 38-летний россиянин.
Увы, сейчас рассчитывать на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли «Питтсбургу» будет еще труднее. Возможно, Евгений не пропустит много, но отставание от последней кубковой строчки уже начинает увеличиваться. «Пингвины» проиграли 2 матча кряду, и сейчас отстают от второй «уайлд кард» на 2 набранных и 6 потерянных очков, так как сыграли больше матчей, чем идущий восьмым «Коламбус». Более того, никто из 9 (именно столько команд расположились почти вплотную) конкурентов не сыграл столько же матчей, сколько «Пингвины», у которых 45 матчей уже позади.
А если учесть еще и попадание в аварию форварда Майкла Бантинга (он в порядке, но один матч пропустит), ситуация для «Питтсбурга» начинает становиться очень трудной. Отыграть дефицит при такой игре и таком уровне конкуренции будет крайне сложно.
Через год лидеры «Пингвинз» станут еще старше, команда рискует свалиться в стопроцентное обновление и реконструкцию. Это значит, что в числе участников плей-офф увидеть Евгения и Сида будет непросто.
«С тем Малкиным, который был последние два года, шансы на плей-офф были небольшие. Сейчас их, похоже, нет совсем. В ближайших матчах отставание от кубковой зоны может вырасти критически. Кросби не может справляться со всем в одиночку. Жаль, но шансы поиграть в плей-офф уплывают», — констатировал автор PGH Hockey Now Дэн Кингерески.
Леонид Михайлов