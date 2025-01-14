«Не знаю, есть ли в США ещё такой игрок, как Овечкин». Беседа с владельцем «Вашингтона»

Мы поехали в Каролину и задрафтовали Алекса. Это первый раз, когда я его встретил. Я не ездил в Россию, чтобы посмотреть на его игру. Так всё было в те времена. Я встретился с ним. Мы собирались устроить вечеринку для владельцев сезонных абонементов в 17 часов, и я пришёл туда в 17:05. Алекс уже был там. Он ел дыню. Мы подготовили фрукты для гостей. Я не знаю, ел ли он когда-нибудь настолько же сладкую и свежую дыню. Просто предполагаю, что нет, потому что он уплетал кусок за куском. Он стоял снаружи и пожимал руки каждому человеку. Я помню, как спросил у Дика (Дик Патрик, совладелец «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») и своего сына: «Кто этот парень?» Он впитывал всё. Его энергия, его харизма… он радушно встречал гостей, понимаете? Его не заставляли. Это был настоящий он.