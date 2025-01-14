Над Овечкиным ставят эксперимент в Америке — у него забрали лучшего из партнеров! На самом деле, Ови хотят помочь

«Я был на льду, когда он забил 802-й гол и обошел Горди Хоу. Это было довольно круто — быть частью этого, хотя я был в другой команде. Я не могу себе представить, каково это — быть на льду, когда все случится. Иметь возможность играть с лучшим снайпером моего поколения и, возможно, лучшим снайпером в истории НХЛ — это просто безумие», — отметил Дюбуа.