Над Овечкиным ставят эксперимент в Америке — у него забрали лучшего из партнеров! На самом деле, Ови хотят помочь

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции, но после выхода с рождественских каникул команда стала барахлить при игре в равных составах. Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери взялся тасовать состав, но точечные перемены не принесли результата, и перед домашней встречей с «Анахаймом» было изменено главное — первое звено команды.
Вернее, перемены коснулись центрфорварда первого звена. Если раньше все не могли нарадоваться на связку Александра Овечкина и Дилана Строума, то теперь она потеряла эффективность. В 9 матчах после возвращения Овечкина после травмы звено Строума проиграло свои микроматчи со счетом 2:4, а когда эти парни находились на льду, команда создала всего 27,3% опасных моментов.
Поэтому в тройку к Овечкину и белорусу Алексею Протасу был поднят Пьер-Люк Дюбуа — летнее приобретение «Вашингтона». Строум отправился центрить второе звено, где играют Коннор Макмайкл и Том Уилсон.
«Мы просто хотим поменять первую шестерку нападающих. Надо найти искру. Мы не использовали такое сочетание, поэтому будем смотреть, поможет ли это нам найти баланс», — отметил Карбери.
Его хвалили за создание связки Овечкин — Строум, которая на протяжении 27 матчей была восхитительна. Эта парочка переигрывала своих оппонентов при игре пять на пять со счетом 23:9. Но перелом ноги, случившийся у Александра, видимо, сломал еще и «химию» между партнерами«— запас “бензина” в нападении у этого сочетания иссяк.
Дюбуа остается самым стабильным исполнителем в команде в формате пять на пять. За 139:48 игрового времени Дюбуа при игре пять на пять было создано 54,5% попыток бросков, 51,8% ожидаемых голов, 53,6% голевых моментов и 51,3% опасных моментов.
Дюбуа (51,3%) и Эндрю Манджапане (53,9%) — единственные постоянные нападающие в команде, которые забили более 50 процентов ожидаемых голов в равных составах за последние 9 матчей. Сочетание Овечкина с ведущим игру Дюбуа может помочь возродить результативность «большого русского», поскольку единственный гол, который он забил в своих предыдущих четырех матчах, был оформлен в пустые ворота против «хищников» в субботу вечером.
26-летний Дюбуа уже восхищался возможностью сыграть вместе с Ови. Он особенно говорил о желании помочь Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки и о том, как он боготворил легендарного снайпера, будучи молодым хоккеистом.
«Я был на льду, когда он забил 802-й гол и обошел Горди Хоу. Это было довольно круто — быть частью этого, хотя я был в другой команде. Я не могу себе представить, каково это — быть на льду, когда все случится. Иметь возможность играть с лучшим снайпером моего поколения и, возможно, лучшим снайпером в истории НХЛ — это просто безумие», — отметил Дюбуа.
Овечкину не хватает всего 21 гола, чтобы сравняться с Гретцки. А Дюбуа является лучшим бомбардиром и ассистентом команды с 1 декабря, набрав 17 очков (4 гола, 13 передач) в 19 матчах.
Словом, связка россиянина и франкофона смотрится перспективной — осталось воплотить все в реальности.
Леонид Михайлов