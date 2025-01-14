«Они подводят команду каждую игру». Вратари снова стали головной болью «Филадельфии»

Однако после года в армии мы в прошлом году увидели совсем другого Федотова. Весь прошлый год казалось, что Ивану после такого экстраординарного обрыва карьеры нужно вернуться в игровой ритм, но голкипер, ставший лицом международного скандала, не пришёл себя ни осенью, ни весной, ни в плей-офф. Из 15 матчей, сыгранных за «Филадельфию» за это время, лишь в четырёх Федотов отразил более 90% бросков. Месяц назад Торторелла назвал Ивана третьим вратарём команды — и только травма Эрссона дала ему возможность сыграть два матча против «Торонто» в начале года.