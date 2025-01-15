«Собачий вечер» для Овечкина остался без голов. А «Вашингтон» легко победил аутсайдера

«Вашингтон» продлил серию из восьми матчей с набранными очками, без проблем разобравшись дома с «Анахаймом». Игра получилась не самой зрелищной. Зато такой хоккей с вероятностью в 99 процентов нравится тренерам победившей команды. В их глазах он близок к идеальному. У гостей голевых моментов было по минимуму, поэтому свой первый «сухарь» в составе «Кэпиталз» вратарь Логан Томпсон заработал достаточно легко.