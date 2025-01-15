Неудержимый Дорофеев! Оформил хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и гонится за Овечкиным и Кучеровым

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев стал одним из главных героев игрового дня за океаном, выдав лучший матч в карьере. В игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» 24-летний форвард отметился своим первым хет-триком в НХЛ.
Подарил надежду на спасение
Матч складывался для «Голден Найтс» ужасно — безнадежно летели 0:4 к середине второго периода. И именно в этот момент на первый план вышел Дорофеев. Сначала наш нападающий оформил дубль в течение пяти минут: дважды прошил вратаря «Предаторз» с близкого расстояния после максимально удобных передач партнеров.
А в конце третьей 20-минутки Павел и вовсе подарил фанатам «Вегаса» надежду на камбэк — на этот раз расстрелял Юстуса Аннунена хлестким кистевым броском со средней дистанции.
Усилий Дорофеева оказалось недостаточно — хозяева льда все-таки забрали победу со счетом 5:3. Однако он с 19-ю шайбами укрепился в статусе лучшего снайпера «Вегаса» и включился в престижную гонку за звание самого забивного российского игрока в сезоне: у Кирилла Капризова 23 шайбы, у Александра Овечкина и Никиты Кучерова — по 20. Согласитесь, очень звездная компания для скромного хоккеиста, получающего по контракту меньше 2 миллионов долларов за сезон.
Исторический хет-трик
Дорофеев также стал вторым самым молодым игроком в истории «Вегаса», который забросил три шайбы в одной встрече. Первым в этом списке идет защитник Дилан Коглан, который 10 марта 2021 года в возрасте 23 года и 19 дней оформил хет-трик в ворота «Миннесоты» (3:4).
Что интересно, тогда Коглан забил свои первые и последние голы в НХЛ. С тех пор его карьера пошла на спад. У Дорофеева будущее выглядят куда более перспективным.
Что говорят о Дорофееве
По ходу сезона ходят разговоры, что Дорофеев — далеко не самый стабильный форвард, у которого нет лидерских качеств. Но сейчас он регулярно отвечает скептикам: пять шайб и шесть очков за два последних матча — отличные показатели.
Классную форму Павла отмечают и в команде. Его одноклубник швед Виктор Олофсон комплиментарно высказался об игре Дорофеева с «Нэшвиллом». «Пав в последнее время в отличной форме. Хорошо, что он забил три гола. Мы просто стараемся играть немного агрессивнее и вести шайбы к воротам. А он сегодня очень хорошо бросал. К сожалению, мы не смогли забить еще, но после плохого старта в первом периоде нам пришлось постепенно входить в игру», — цитирует его Dice City Sports.
Прорыв Дорофеева — один из главных приятных сюрпризов для российских поклонников хоккея. Неужели за океаном появился еще один русский топ-игрок?
Автор: Роман Кольцов