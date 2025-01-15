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Неудержимый Дорофеев! Оформил хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и гонится за Овечкиным и Кучеровым

Лучший снайпер «Голден Найтс» в этом сезоне.

Источник: AP 2024

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев стал одним из главных героев игрового дня за океаном, выдав лучший матч в карьере. В игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» 24-летний форвард отметился своим первым хет-триком в НХЛ.

Подарил надежду на спасение

Матч складывался для «Голден Найтс» ужасно — безнадежно летели 0:4 к середине второго периода. И именно в этот момент на первый план вышел Дорофеев. Сначала наш нападающий оформил дубль в течение пяти минут: дважды прошил вратаря «Предаторз» с близкого расстояния после максимально удобных передач партнеров.

А в конце третьей 20-минутки Павел и вовсе подарил фанатам «Вегаса» надежду на камбэк — на этот раз расстрелял Юстуса Аннунена хлестким кистевым броском со средней дистанции.

Усилий Дорофеева оказалось недостаточно — хозяева льда все-таки забрали победу со счетом 5:3. Однако он с 19-ю шайбами укрепился в статусе лучшего снайпера «Вегаса» и включился в престижную гонку за звание самого забивного российского игрока в сезоне: у Кирилла Капризова 23 шайбы, у Александра Овечкина и Никиты Кучерова — по 20. Согласитесь, очень звездная компания для скромного хоккеиста, получающего по контракту меньше 2 миллионов долларов за сезон.

Исторический хет-трик

Дорофеев также стал вторым самым молодым игроком в истории «Вегаса», который забросил три шайбы в одной встрече. Первым в этом списке идет защитник Дилан Коглан, который 10 марта 2021 года в возрасте 23 года и 19 дней оформил хет-трик в ворота «Миннесоты» (3:4).

Что интересно, тогда Коглан забил свои первые и последние голы в НХЛ. С тех пор его карьера пошла на спад. У Дорофеева будущее выглядят куда более перспективным.

Источник: Reuters

Что говорят о Дорофееве

По ходу сезона ходят разговоры, что Дорофеев — далеко не самый стабильный форвард, у которого нет лидерских качеств. Но сейчас он регулярно отвечает скептикам: пять шайб и шесть очков за два последних матча — отличные показатели.

Классную форму Павла отмечают и в команде. Его одноклубник швед Виктор Олофсон комплиментарно высказался об игре Дорофеева с «Нэшвиллом». «Пав в последнее время в отличной форме. Хорошо, что он забил три гола. Мы просто стараемся играть немного агрессивнее и вести шайбы к воротам. А он сегодня очень хорошо бросал. К сожалению, мы не смогли забить еще, но после плохого старта в первом периоде нам пришлось постепенно входить в игру», — цитирует его Dice City Sports.

Прорыв Дорофеева — один из главных приятных сюрпризов для российских поклонников хоккея. Неужели за океаном появился еще один русский топ-игрок?

Автор: Роман Кольцов

Нэшвилл
5:3
2:0, 2:2, 1:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
15.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Брюс Кэссиди
Вратари
Юстус Аннунен
Илья Самсонов
(Илья Самсонов)
1-й период
09:44
Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг)
12:06
Филип Форсберг
(Стивен Стэмкос)
2-й период
25:29
Джастин Бэррон
(Роман Йоси, Густав Нюквист)
26:24
Павел Дорофеев
28:41
Стивен Стэмкос
(Джонатан Маршессо)
29:12
Павел Дорофеев
(Виктор Олофссон, Томаш Гертл)
33:55
Винс Хиностроза
34:02
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
38:00
Стивен Стэмкос
3-й период
55:20
Павел Дорофеев
(Виктор Олофссон, Ши Теодор)
59:59
Райан О`Райлли
(Колтон Сиссонс)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Нэшвилл
НХЛ: таблица и календарь