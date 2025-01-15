Неудержимый Дорофеев! Оформил хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и гонится за Овечкиным и Кучеровым

Классную форму Павла отмечают и в команде. Его одноклубник швед Виктор Олофсон комплиментарно высказался об игре Дорофеева с «Нэшвиллом». «Пав в последнее время в отличной форме. Хорошо, что он забил три гола. Мы просто стараемся играть немного агрессивнее и вести шайбы к воротам. А он сегодня очень хорошо бросал. К сожалению, мы не смогли забить еще, но после плохого старта в первом периоде нам пришлось постепенно входить в игру», — цитирует его Dice City Sports.