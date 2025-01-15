Он зарабатывает больше Овечкина, но стал худшим в одном из худших клубов Америки! Сергачев угодил в яму

Созданная в этом году команда «Юта», которая заняла в НХЛ место «Аризона Койотис», ожидаемо неравномерно идет по первому в своей истории сезону. Неоднозначно чемпионат проводит и единственный россиянин в ее составе — Михаил Сергачев.
Сергачев перешел в новую для себя команду этим летом, причем обмен из «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал неожиданностью как для хоккейных поклонников, так и для самого Сергачева. А удивительным такой ход стал потому, что летом 2023 года россиянин подписал с «молниями» новый контракт сроком на восемь лет и на момент обмена отыграл только год этого соглашения. «Тампа» обменяла Сергачева буквально за несколько дней до момента, когда в силу вступал пункт контракта о запрете на трейды. «Молнии» таким образом освободили место под потолком для Джейка Генцеля, который, по сути, брался на замену ушедшего Стивена Стэмкоса.
Обмен для Сергачева стал новым этапом в карьере не только в плане смены команды, но и в плане роли в этой команде. В «Юте» Сергачев должен был брать на себя лидерство. Так отчасти и случилось, сейчас Михаил — игрок первой пары обороны и проводит на льду в среднем почти 26 минут.
Но если начало сезона было вполне удачным — «Юта» неожиданно выигрывала даже у фаворитов, а Сергачев стабильно набирал очки и был очень полезен на площадке, то сейчас как команда, так и сам Михаил угодили в достаточно глубокую яму. В последних 10 матчах «Юта» одержала всего две победы, а Сергачев закончил этот отрезок с общим показателем полезности «-16». Причем сразу дважды он заработал по «-4», прежде чаще раза за сезон подобного с россиянином в НХЛ не случалось. Занимательно, но почти обе игры, в которых у Сергачева была положительная полезность, закончились для команды из Солт-Лейк Сити победами.
Прямо сейчас Сергачев — худший защитник «Юты» по «плюс/минус» и худший российский оборонец НХЛ по этому же показателю — те же «-9» только у Егора Замулы из «Филадельфии». Понятно, что нужно учитывать серьезное игровое время, которое Михаил проводит на площадке. Но нельзя не обращать внимания и на другой факт — в этом сезоне он является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Да-да, игрок «Юты» получает больше Овечкина, Панарина и других наших суперзвезд.
Впрочем, особо бить тревогу по этому поводу не стоит. Про игровое время уже сказано выше. Надо учитывать и тот факт, что таких партнеров, как в «Тампе», — например, праймового Василевского, способного подтащить в случае ошибки, — в «Юте» нет. Сергачев все еще привыкает к новой для себя роли в совершенно новой для лиги команде.
После 43 матчей регулярного чемпионата НХЛ с 43 очками «Юта» идет на шестом месте в Центральном дивизионе и на одиннадцатом месте в Западной конференции.
Надежда Тонконог