Он зарабатывает больше Овечкина, но стал худшим в одном из худших клубов Америки! Сергачев угодил в яму

Сергачев перешел в новую для себя команду этим летом, причем обмен из «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал неожиданностью как для хоккейных поклонников, так и для самого Сергачева. А удивительным такой ход стал потому, что летом 2023 года россиянин подписал с «молниями» новый контракт сроком на восемь лет и на момент обмена отыграл только год этого соглашения. «Тампа» обменяла Сергачева буквально за несколько дней до момента, когда в силу вступал пункт контракта о запрете на трейды. «Молнии» таким образом освободили место под потолком для Джейка Генцеля, который, по сути, брался на замену ушедшего Стивена Стэмкоса.