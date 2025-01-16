«Где-то не понимаешь, куда ехать». Овечкин оценил первую игру с новым центрфорвардом

— Я не хочу сказать, что что-то не получалось, просто тренер решил попробовать другое сочетание. У нас есть возможности менять звенья, потому что мы идём на первом месте. На будущее, если что-то, не дай бог, случится, мы будем знать, что, если у нас что-то не получается, мы можем всегда поменять звенья, — цитирует Овечкина официальный телеграм-канал его команды.