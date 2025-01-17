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Овечкин уничтожил рекорд всех времен! Русский гений официально стал величайшим «киллером» в истории Америки

На его счету 179 «жертв».

Источник: Chris Tanouye/Freestyle Photography/Getty Images

Александр Овечкин, вне всяких сомнений, проводит один из лучших сезонов в карьере. До травмы Ови и вовсе показывал лучшие цифры за все время выступления за океаном — в 18 матчах он забросил 15 шайб. Сумасшедшая статистика для человека, которому в сентябре 2025 года исполнится 40 лет.

Справка
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
<p>Сегодня Александр Овечкин по&nbsp;праву является живой легендой мирового хоккея. В&nbsp;39 лет спортсмен штурмует вечный рекорд Уэйна Гретцки и&nbsp;готовится стать номером один на&nbsp;все времена. Как это удалось воспитаннику московского &laquo;Динамо&raquo;, мы&nbsp;расскажем в&nbsp;его биографии.</p>

В последнее время Александр Великий взял небольшую передышку и чуть притормозил погоню за Гретцки — в 5 матчах он отличился лишь единожды. Но в игре против «Оттавы» команде как никогда была нужна помощь своего капитана. И Ови, как настоящий лидер, взял на себя ответственность за результат.

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени «Кэпиталз» лишь во второй раз в сезоне не смогли отличиться в основное время. Впервые это произошло в игре с «Тампой» в конце октября — тогда «Столичные» потерпели поражение со счетом 0:3. Сегодня они тоже имели все шансы на то, чтобы потерять очки. Но в решающий момент на помощь пришел парень с восьмеркой на спине.

В овертайме Расмус Сандин вошел в зону и скинул шайбу Овечкину. Капитан «Вашингтона» не стал лезть в обводку, а сделал то, что у него получается лучше всего — шмальнул по воротам кистевым броском. И не прогадал! Кипер «Оттавы» Леэви Мерилайнен оказался бессилен перед выстрелом величайшего снайпера современности.

Для Ови эта шайба стала 874-й в карьере — до Гретцки осталось всего 20 точных бросков! А чтобы установить абсолютный снайперский рекорд, воспитаннику московского «Динамо» нужно забить 21 гол.

Но это не все сегодняшние достижения Александра Великого. Во-первых, Мерилайнен стал 179-м голкипером в снайперском списке капитана «Вашингтона». Таким образом, он обошел Яромира Ягра и установил рекорд по количеству вратарей, которым забивал в НХЛ — есть рекорд всех времен. А во-вторых, в матче с «Сенаторз» Ови в 134-й раз в карьере принес «Кэпиталз» победу. Рекорд по победным голам принадлежит все тому же Ягру — он проделывал такой трюк 135 раз. Нет сомнений, что скоро Овечкин грохнет и это достижение великого чеха.

Автор: Максим Самарцев

Оттава
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
17.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17242 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Вратари
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
2-й период
20:00
Ридли Грейг
20:00
Том Уилсон
20:00
Том Уилсон
25:20
Ник Дауд
37:50
Дилан Строум
3-й период
41:55
Брэди Ткачак
41:55
Том Уилсон
44:19
Клод Жиру
Овертайм
63:07
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Оттава
НХЛ: таблица и календарь