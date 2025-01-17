Овечкин уничтожил рекорд всех времен! Русский гений официально стал величайшим «киллером» в истории Америки

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени «Кэпиталз» лишь во второй раз в сезоне не смогли отличиться в основное время. Впервые это произошло в игре с «Тампой» в конце октября — тогда «Столичные» потерпели поражение со счетом 0:3. Сегодня они тоже имели все шансы на то, чтобы потерять очки. Но в решающий момент на помощь пришел парень с восьмеркой на спине.