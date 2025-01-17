Овечкин уничтожил рекорд всех времен! Русский гений официально стал величайшим «киллером» в истории Америки

Александр Овечкин, вне всяких сомнений, проводит один из лучших сезонов в карьере. До травмы Ови и вовсе показывал лучшие цифры за все время выступления за океаном — в 18 матчах он забросил 15 шайб. Сумасшедшая статистика для человека, которому в сентябре 2025 года исполнится 40 лет.
В последнее время Александр Великий взял небольшую передышку и чуть притормозил погоню за Гретцки — в 5 матчах он отличился лишь единожды. Но в игре против «Оттавы» команде как никогда была нужна помощь своего капитана. И Ови, как настоящий лидер, взял на себя ответственность за результат.
В ночь с четверга на пятницу по московскому времени «Кэпиталз» лишь во второй раз в сезоне не смогли отличиться в основное время. Впервые это произошло в игре с «Тампой» в конце октября — тогда «Столичные» потерпели поражение со счетом 0:3. Сегодня они тоже имели все шансы на то, чтобы потерять очки. Но в решающий момент на помощь пришел парень с восьмеркой на спине.
В овертайме Расмус Сандин вошел в зону и скинул шайбу Овечкину. Капитан «Вашингтона» не стал лезть в обводку, а сделал то, что у него получается лучше всего — шмальнул по воротам кистевым броском. И не прогадал! Кипер «Оттавы» Леэви Мерилайнен оказался бессилен перед выстрелом величайшего снайпера современности.
Для Ови эта шайба стала 874-й в карьере — до Гретцки осталось всего 20 точных бросков! А чтобы установить абсолютный снайперский рекорд, воспитаннику московского «Динамо» нужно забить 21 гол.
Но это не все сегодняшние достижения Александра Великого. Во-первых, Мерилайнен стал 179-м голкипером в снайперском списке капитана «Вашингтона». Таким образом, он обошел Яромира Ягра и установил рекорд по количеству вратарей, которым забивал в НХЛ — есть рекорд всех времен. А во-вторых, в матче с «Сенаторз» Ови в 134-й раз в карьере принес «Кэпиталз» победу. Рекорд по победным голам принадлежит все тому же Ягру — он проделывал такой трюк 135 раз. Нет сомнений, что скоро Овечкин грохнет и это достижение великого чеха.
Автор: Максим Самарцев