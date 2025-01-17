Федоров: Я заработал 28 миллионов долларов за два месяца и попал в Книгу рекордов Гиннесса

— Агент как профессиональный человек мне все объяснил. Но я был неплохо готов. Тогда Леша Ковалев на ровном месте получил травму, и тренеры сборной пригласили меня. Понимал: со мной может произойти то же самое. Чтобы хоть как-то почувствовать командный хоккей, отправился в пригород Детройта, тренировался с юниорами. Но все равно в Нагано прилетел без игровой практики.