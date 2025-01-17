Русский самородок спасает великий американский клуб! Панарин вытащил для «Рейнджерс» тяжелейший матч

Болельщикам «Рейнджерс» в этом сезоне не позавидуешь. Перед матчем с «Ютой» их любимая команда шла на 13-м месте в конференции. Хотя до начала сезона банда Шестеркина и Панарина виделась одним из главных фаворитов на Кубок Стэнли. На бумаге у команды с Бродвея для этого было все. Солидная пачка звезд, надежная оборона, грамотный тренер и один из лучших голкиперов мира в рамке. Казалось, такой набор может вернуть долгожданный трофей в Нью-Йорк. Но с наступлением регулярки роскошная карета «Синерубашечников» превратилась в гнилую тыкву.
Прошла уже половина гладкого чемпионата, а парней Питера Лавиолетта продолжает лихорадить. При этом и без того неустойчивую лодку раскачивают упорные слухи о гипотетическом обмене Крайдера и попытках спихнуть Зибанежада в «Ванкувер» взамен Петтерссона или Миллера. А теперь еще и появились разговоры о возможной отставке Лавиолетта. В последних 11 матчах «Рейнджерс» одержали всего 4 победы. Так что даже скромная «Юта» казалась соперником, с которым Панарину и компании будет очень непросто. Так оно и получилось.
«Рейнджерс» пропустили уже на первой минуте встречи. И на протяжении всего матча им приходилось отыгрываться. Равенство на табло вернул человек, который несмотря на кризис в команде держит свой уровень и продолжает идти по графику «очко за матч». Артемий Панарин воспользовался ошибкой соотечественника из «Юты» Михаила Сергачева и плотным кистевым забросил 18-ю шайбу в сезоне.
Но все только начиналось. Матиас Маччелли оформил дубль, а Артур Калиев снова сравнял. Над решением «Рейнджеров» забрать бывшего форварда «Кингз» с драфта отказов многие посмеивались. Ведь игрок такого масштаба вряд ли был способен серьезным образом повлиять на результаты команды. Однако американец с узбекскими корнями пока что неплохо проявляет себя в новом клубе.
Второй период, как и первая двадцатиминутка, снова начался с быстрой шайбы в исполнении «Юты». И вновь гостям пришлось отыгрываться. Сравнять счет получилось только в третьем периоде, который стал судьбоносным для этой встречи. Райлли Смит и Крис Крайдер забили по голу, перевернув ход встречи с ног на голову. Клуб-новичок лиги поменял вратаря на шестого полевого, чтобы организовать финальный штурм. И даже не подозревал, что тем самым открывает уникальную возможность для Игоря Шестеркина, который уже много лет пытается забить гол в матче НХЛ. Но после очередной попытки голкипера «Рейнджерс» ждало разочарование — он снова промазал.
Спустя несколько мгновений шайба все-таки оказалась в пустых воротах «Юты», но только уже за авторством Панарина, оформившего дубль.
Фанаты «Синерубашечников» могут ненадолго расслабиться — их команда проявила характер и добыла непростую победу. Но чтобы выйти из турнирного пике, Панарину и компании нужны стабильные результаты. А с этим пока большие проблемы.
Автор: Максим Самарцев