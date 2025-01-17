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Русский самородок спасает великий американский клуб! Панарин вытащил для «Рейнджерс» тяжелейший матч

У Хлебушка дубль.

Источник: NHL.com

Болельщикам «Рейнджерс» в этом сезоне не позавидуешь. Перед матчем с «Ютой» их любимая команда шла на 13-м месте в конференции. Хотя до начала сезона банда Шестеркина и Панарина виделась одним из главных фаворитов на Кубок Стэнли. На бумаге у команды с Бродвея для этого было все. Солидная пачка звезд, надежная оборона, грамотный тренер и один из лучших голкиперов мира в рамке. Казалось, такой набор может вернуть долгожданный трофей в Нью-Йорк. Но с наступлением регулярки роскошная карета «Синерубашечников» превратилась в гнилую тыкву.

Прошла уже половина гладкого чемпионата, а парней Питера Лавиолетта продолжает лихорадить. При этом и без того неустойчивую лодку раскачивают упорные слухи о гипотетическом обмене Крайдера и попытках спихнуть Зибанежада в «Ванкувер» взамен Петтерссона или Миллера. А теперь еще и появились разговоры о возможной отставке Лавиолетта. В последних 11 матчах «Рейнджерс» одержали всего 4 победы. Так что даже скромная «Юта» казалась соперником, с которым Панарину и компании будет очень непросто. Так оно и получилось.

«Рейнджерс» пропустили уже на первой минуте встречи. И на протяжении всего матча им приходилось отыгрываться. Равенство на табло вернул человек, который несмотря на кризис в команде держит свой уровень и продолжает идти по графику «очко за матч». Артемий Панарин воспользовался ошибкой соотечественника из «Юты» Михаила Сергачева и плотным кистевым забросил 18-ю шайбу в сезоне.

Но все только начиналось. Матиас Маччелли оформил дубль, а Артур Калиев снова сравнял. Над решением «Рейнджеров» забрать бывшего форварда «Кингз» с драфта отказов многие посмеивались. Ведь игрок такого масштаба вряд ли был способен серьезным образом повлиять на результаты команды. Однако американец с узбекскими корнями пока что неплохо проявляет себя в новом клубе.

Второй период, как и первая двадцатиминутка, снова начался с быстрой шайбы в исполнении «Юты». И вновь гостям пришлось отыгрываться. Сравнять счет получилось только в третьем периоде, который стал судьбоносным для этой встречи. Райлли Смит и Крис Крайдер забили по голу, перевернув ход встречи с ног на голову. Клуб-новичок лиги поменял вратаря на шестого полевого, чтобы организовать финальный штурм. И даже не подозревал, что тем самым открывает уникальную возможность для Игоря Шестеркина, который уже много лет пытается забить гол в матче НХЛ. Но после очередной попытки голкипера «Рейнджерс» ждало разочарование — он снова промазал.

Спустя несколько мгновений шайба все-таки оказалась в пустых воротах «Юты», но только уже за авторством Панарина, оформившего дубль.

Фанаты «Синерубашечников» могут ненадолго расслабиться — их команда проявила характер и добыла непростую победу. Но чтобы выйти из турнирного пике, Панарину и компании нужны стабильные результаты. А с этим пока большие проблемы.

Автор: Максим Самарцев

Юта
3:5
2:2, 1:0, 0:3
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
17.01.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Питер Лавиолетт
Вратари
Карел Веймелка
(Карел Веймелка)
Игорь Шестеркин
1-й период
01:01
Матиас Маччелли
(Барретт Хэйтон, Иэн Коул)
03:42
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье)
08:12
Матиас Маччелли
(Михаил Сергачев, Барретт Хэйтон)
16:25
Артур Калиев
(Филип Хытил, Урхо Вааканайнен)
19:22
Артур Калиев
2-й период
20:57
Логан Кули
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
23:29
Райлли Смит
25:39
Михаил Сергачев
26:25
Александр Керфут
3-й период
40:00
Алексис Лафренье
40:28
Райлли Смит
(Райан Линдгрен, Брэйден Шнайдер)
48:08
Юусо Вялимяки
50:22
Крис Крайдер
(Сэм Кэррик)
59:22
Артемий Панарин
(Адам Фокс, Сэм Кэррик)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Юта
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