Русский самородок спасает великий американский клуб! Панарин вытащил для «Рейнджерс» тяжелейший матч

Второй период, как и первая двадцатиминутка, снова начался с быстрой шайбы в исполнении «Юты». И вновь гостям пришлось отыгрываться. Сравнять счет получилось только в третьем периоде, который стал судьбоносным для этой встречи. Райлли Смит и Крис Крайдер забили по голу, перевернув ход встречи с ног на голову. Клуб-новичок лиги поменял вратаря на шестого полевого, чтобы организовать финальный штурм. И даже не подозревал, что тем самым открывает уникальную возможность для Игоря Шестеркина, который уже много лет пытается забить гол в матче НХЛ. Но после очередной попытки голкипера «Рейнджерс» ждало разочарование — он снова промазал.