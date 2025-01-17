Тренер, который задвигал Ковальчука, неожиданно оживил Тарасенко! «Детройт» угадал с Маклелланом

Как же порой изменчив хоккей. Еще два месяца назад мы хоронили «Детройт», а переход Владимира Тарасенко в клуб из Города моторов называли большой ошибкой, причем для обеих сторон. «Ред Уингз» были далеки от зоны плей-офф, а Тарасенко переживал затяжную серию без голов. Затянулась она в итоге на 18 матчей. Однако с недавних пор тональность в отношении «Детройта» и его российского форварда совершенно иная.
Что же изменилось? А перемены наступили самые что ни на есть глобальные. В отличие от «Рейнджерс», которые устраивают один обмен за другим, Стив Айзерман не стал резать состав по живому. В игроках, на которых он сделал ставку, генменеджер «красных крыльев» оставался уверен до последнего. А вот главного тренера в конце календарного года все-таки поменял. С Дереком Лалондом ушло и ощущение безысходности.
Тодд Маклеллан оказался всего вторым тренером в истории «Детройта», начавшим с 7 побед в 8 матчах. Ранее только один тренер стартовал в клубе с 7 побед в 8 играх — это был Майк Бэбкок в сезоне-2005/06. Отметим, что Маклеллан тогда входил в штаб Бэбкока в качестве помощника. Ассистентом в «Ред Уингз» Тодд отработал три сезона, в том числе помог команде с Павлом Дацюком добиться победы в Кубке Стэнли. Спустя 16 лет он вернулся в Детройт, чтобы сделать команду снова великой.
Прямо сейчас у «Детройта» 8 побед в 10 играх. Проиграли «крылья» только два матча под руководством Макллеллана. Самый первый — против «Торонто», а также совсем недавний с «Сан-Хосе». Новый главный тренер отправил на последний рубеж Вилле Хуссо, за что и поплатился. Финский голкипер пропустил шесть шайб. Его визави Александр Георгиев добился победы, но попутно помог Тарасенко прервать ужасающую серию.
Тарасенко забросил сначала одну шайбу в ворота соотечественника, а затем и вторую. Причем обе пришли из слота. Владимир нашел моменты для броска из самой «сладкой» позиции для любого нападающего. Ну и бросок, который когда-то кормил двукратного обладателя Кубка Стэнли, никуда не подевался. Хотя всего у Владимира 6 шайб в этом регулярном чемпионате. До привычной когда-то тридцатки далековато.
Русский Танк идет на 11 шайб за сезон — это один из худших результатов за всю его североамериканскую карьеру. Меньше было только в сезоны, когда Тарасенко мучился из-за травм. Однако с приходом Маклеллана у него уже 7 очков, 5 из которых набраны в трех последних играх. Последний на данный момент балл за результативность он набрал в гостях у «Флориды», где ему устроили теплое приветствие.
Впервые оказавшись на арене, где он завоевывал Кубок Стэнли, Тарасенко заработал очко за результативную передачу. Причем сделал он это в большинстве, где выходит во второй бригаде. В этом плане его роль кардинально не поменялось. Прежними остались и партнеры по звену: Йонатан Берггрен и Марко Каспер. Вместе они составляют третью тройку «Ред Уингз». На том же уровне после смены тренера осталось и игровое время Тарасенко — 14 с лишним минут в среднем за матч. Так что же поменялось?
Тарасенко, безусловно, не главный человек в этом «Детройте». И не тот, кто поменял его вместе с Маклелланом. Скорее таковым можно назвать Патрика Кейна. Американец, с которым Тарасенко начинал сезон в одном звене, по-настоящему переродился после смены наставника. При новом главном тренере у ветерана сумасшедшие 15 очков в 10 играх. Больше половины он набрал при игре в неравных составах. У Кейна таковых 9, столько же у Раймонда, 8 у Ларкина, а у Тарасенко пока 2. Совокупно это дает второе место во всей НХЛ по реализации лишнего.
Тодди Маклеллан не дал Тарасенко безлимитный карт-бланш. Не поменял его роль — вспомним, как тот играл за «Сент-Луис». Но и не прописал Владимира в глубоком запасе, как делал этот специалист с другими российскими форвардами. При нем в состав «Лос-Анджелеса» не проходил сам Илья Ковальчук. Не смогли закрепиться при Маклеллане в «Кингз» и Николай Прохоркин с Владимиром Ткачевым. Однако в «Детройте», где канадский тренер оживил большинство и наладил оборону, прибавили все. А в этой атмосфере стал лучше себя чувствовать и сибиряк. До зоны плей-офф им остается всего пара-тройка очков.
Дмитрий Ерыкалов