Тренер, который задвигал Ковальчука, неожиданно оживил Тарасенко! «Детройт» угадал с Маклелланом

Тодди Маклеллан не дал Тарасенко безлимитный карт-бланш. Не поменял его роль — вспомним, как тот играл за «Сент-Луис». Но и не прописал Владимира в глубоком запасе, как делал этот специалист с другими российскими форвардами. При нем в состав «Лос-Анджелеса» не проходил сам Илья Ковальчук. Не смогли закрепиться при Маклеллане в «Кингз» и Николай Прохоркин с Владимиром Ткачевым. Однако в «Детройте», где канадский тренер оживил большинство и наладил оборону, прибавили все. А в этой атмосфере стал лучше себя чувствовать и сибиряк. До зоны плей-офф им остается всего пара-тройка очков.