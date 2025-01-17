«Больше никогда не будет такого игрока». Овечкин поразил Америку 874-м голом и рекордом

«Когда я росла в Вашингтоне, у меня на стене висел плакат патлатого Алекса Овечкина. 18 лет спустя я освещаю его историческую погоню за Уэйном Гретцки. Больше никогда не будет такого игрока, как он. Я так благодарна, что освещаю матчи “Кэпиталз” и слежу за этим путешествием как обозреватель.