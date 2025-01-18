Форвард «Миннесоты» Капризов провел первую тренировку с командой после травмы

Российский нападающий пропустил 10 матчей регулярного чемпионата. В последний раз он появлялся на льду 24 декабря 2024 года в матче с «Чикаго», в той встрече он отметился заброшенной шайбой. Всего на счету форварда 50 очков (23 гола + 27 результативных передач) в 34 матчах текущего регулярного чемпионата. «Миннесота» идет на втором месте в таблице Центрального дивизиона, набрав 58 очков после 45 матчей.