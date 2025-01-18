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Форвард «Миннесоты» Капризов провел первую тренировку с командой после травмы

Россиянин не играет с 24 декабря.

Источник: Ellen Schmidt/Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Российский нападающий Кирилл Капризов провел первую тренировку с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» после травмы. Об этом на своей странице в Х сообщил журналист газеты The New York Times Майкл Руссо.

По информации источника, Капризов пропустит ближайшие выездные матчи «Миннесоты» с «Нэшвиллом» и «Колорадо», которые запланированы на 19 января и 20 января соответственно.

Российский нападающий пропустил 10 матчей регулярного чемпионата. В последний раз он появлялся на льду 24 декабря 2024 года в матче с «Чикаго», в той встрече он отметился заброшенной шайбой. Всего на счету форварда 50 очков (23 гола + 27 результативных передач) в 34 матчах текущего регулярного чемпионата. «Миннесота» идет на втором месте в таблице Центрального дивизиона, набрав 58 очков после 45 матчей.

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