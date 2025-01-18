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Такого в истории НХЛ еще не было! Вратарь «Питтсбурга» забил гол и набрал два очка за матч

А ещё отразил 40 бросков и принёс победу «пингвинам». Мощнейший перформанс от Алекса Недельковича.

Источник: НХЛ

На днях у руководства «Питтсбурга» лопнуло терпение в отношении голкипера Тристана Джерри. Канадец, который за зарплату в $ 5,3 млн в нынешнем сезоне пропускал в среднем больше трёх шайб за игру, отражая лишь 88% бросков, был отправлен на драфт отказов. Вероятно, это решение клуба больше всего подстегнуло другого голкипера «пингвинов», Алекса Недельковича, обладающего схожей статистикой с Джерри, только зарабатывающего в несколько раз меньше. Американец провёл выдающийся матч с «Баффало», в котором не только отразил 40 бросков и помог «пингвинам» победить, но ещё и вошёл в историю НХЛ.

«Клинки» при этом распечатали Недельковича уже в первом периоде. Первый номер драфта НХЛ — 2021Оуэн Пауэр блеснул индивидуальным мастерством в большинстве.

Но больше «Питтсбург» не пропустил, а полевые игроки «пингвинов» перевернули ход матча за 10 минут второго периода. Ракелль сравнял счёт, Бовиллье вывел «пингвинов» вперёд, а затем Гласс увеличил преимущество гостей. Интересно, что «Питтсбург» обошёлся без помощи Малкина и Кросби, не набравших очков, зато в эпизоде с третьим голом голевую передачу записали Недельковичу.

Но главные достижения у американского вратаря случились в третьем периоде. Неделькович отразил 18 из 19 бросков «Баффало», не дав хозяевам помечтать о камбэке, ну, а в концовке, когда «Сэйбрз» играли с пустыми воротами, Алекс смог забить вратарский гол!

Команда бурно приветствовала успех вратаря, который сегодня сделал всё и даже больше для победы «пингвинов». Кроме того, Неделькович попал в историю НХЛ. Конечно, он не первый вратарь (а 16-й), забивший гол, но до Алекса никто из голкиперов за всё время существования лиги не набирал 1+1 в одном матче.

Баффало
2:5
1:0, 0:3, 1:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
18.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Майк Салливан
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
(Укко-Пекка Луукконен, Укко-Пекка Луукконен, Укко-Пекка Луукконен)
Алекс Неделькович
1-й период
10:57
Джек Куинн
12:24
Евгений Малкин
12:24
Евгений Малкин
15:16
Оуэн Пауэр
(Зак Бенсон, Боуэн Байрам)
2-й период
20:31
Расмус Далин
21:41
Рикард Ракелль
(Мэтт Грызлик, Брайан Раст)
22:08
Энтони Бовилье
(Коди Гласс)
29:50
Хенри Йокихарью
31:43
Коди Гласс
(Алекс Неделькович, Филип Томасино)
32:07
Пьер-Оливье Жозеф
38:35
Евгений Малкин
39:26
Тэйдж Томпсон
3-й период
41:09
Брайан Раст
(Мэтт Грызлик, Майкл Бантинг)
44:42
Оуэн Пикерин
49:11
Пэйтон Кребс
49:11
Майкл Бантинг
52:03
Джейсон Зукер
52:03
Райан Грэйвс
54:46
Зак Бенсон
(Алекс Так, Тэйдж Томпсон)
57:18
Алекс Неделькович
Лучшие игроки матча
Статистика
20
Штрафное время
22
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь