Такого в истории НХЛ еще не было! Вратарь «Питтсбурга» забил гол и набрал два очка за матч

На днях у руководства «Питтсбурга» лопнуло терпение в отношении голкипера Тристана Джерри. Канадец, который за зарплату в $ 5,3 млн в нынешнем сезоне пропускал в среднем больше трёх шайб за игру, отражая лишь 88% бросков, был отправлен на драфт отказов. Вероятно, это решение клуба больше всего подстегнуло другого голкипера «пингвинов», Алекса Недельковича, обладающего схожей статистикой с Джерри, только зарабатывающего в несколько раз меньше. Американец провёл выдающийся матч с «Баффало», в котором не только отразил 40 бросков и помог «пингвинам» победить, но ещё и вошёл в историю НХЛ.