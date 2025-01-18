Забившего гол вратаря «Питтсбурга» Недельковича признали первой звездой дня

«Питтсбург» со счетом 5:2 в гостях обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата. Неделькович стал первым вратарем в истории НХЛ, забившим гол и сделавшим голевую передачу в одном матче. Также американский вратарь отразил 40 бросков.