Забившего гол вратаря «Питтсбурга» Недельковича признали первой звездой дня

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американский вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.
«Питтсбург» со счетом 5:2 в гостях обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата. Неделькович стал первым вратарем в истории НХЛ, забившим гол и сделавшим голевую передачу в одном матче. Также американский вратарь отразил 40 бросков.
Второй звездой дня признан канадский форвард «Каролины» Сет Джарвис, забросивший две шайбы в домашнем матче с «Вегасом» (3:2). Третьей звездой дня стал канадский защитник «Питтсбурга» Коди Гласс, отметившийся голом и результативной передачей.