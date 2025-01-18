Ассисты Свечникова и Орлова помогли «Каролине» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

Встреча в Роли завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев, у которых отличились Сет Джарвис (32-я и 47-я минуты) и Джексон Блейк (41). В составе проигравших шайбы забросили Томаш Гертл (25) и Ши Теодор (50).