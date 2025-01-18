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Ассисты Свечникова и Орлова помогли «Каролине» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» обыграть «Вегас» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Роли завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев, у которых отличились Сет Джарвис (32-я и 47-я минуты) и Джексон Блейк (41). В составе проигравших шайбы забросили Томаш Гертл (25) и Ши Теодор (50).

В составе «Каролины» ассистами отметились россияне Андрей Свечников и Дмитрий Орлов. У гостей результативным пасом отметился Павел Дорофеев.

«Каролина» с 57 очками занимает третье место в таблице Столичного дивизиона. «Вегас» (61 очко) располагается на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.

Каролина
3:2
0:0, 1:1, 2:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
18.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18825 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Брюс Кэссиди
Вратари
Петр Кочетков
Адин Хилл
(Адин Хилл, Адин Хилл)
1-й период
05:55
Йеспери Котканиеми
14:02
Зак Уайтклауд
17:12
Шон Уокер
2-й период
24:22
Томаш Гертл
(Алекс Пьетранджело, Виктор Олофссон)
29:28
Киган Колесар
31:57
Сет Джарвис
(Джордан Мартинук, Джейкоб Слэвин)
34:17
Брэйден Макнэбб
36:24
Ноа Хэнифин
3-й период
40:46
Джексон Блэйк
(Дмитрий Орлов, Андрей Свечников)
46:09
Сет Джарвис
(Джордан Мартинук, Джордан Стаал)
49:23
Юха Яаскя
49:52
Ши Теодор
(Павел Дорофеев, Джек Айкел)
58:41
Командный штраф
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Вегас
НХЛ: таблица и календарь