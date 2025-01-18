Вратарь забросил шайбу и установил новый рекорд НХЛ

Хоккеист отметился результативным пасом, а затем голом в пустые ворота в концовке третьего периода. Встреча завершилась победой «Пингвинс» со счетом 5:2. Неделькович установил новый рекорд НХЛ, став первым голкипером с голом и пасом в одном матче. Голкипер стал первой звездой дня НХЛ.