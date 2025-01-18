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Вратарь забросил шайбу и установил новый рекорд НХЛ

Американский вратарь «Питтсбург Пингвинс» Алекс Неделькович забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрс».

Источник: AP 2024

Хоккеист отметился результативным пасом, а затем голом в пустые ворота в концовке третьего периода. Встреча завершилась победой «Пингвинс» со счетом 5:2. Неделькович установил новый рекорд НХЛ, став первым голкипером с голом и пасом в одном матче. Голкипер стал первой звездой дня НХЛ.

Неделькович заявил, что всегда хотел попробовать забросить шайбу в матче НХЛ. «Это действительно захватывающе, мне всегда нравилось играть с шайбой», — добавил он.

Неделькович выступает за «Питтсбург» с 2023 года. Также он играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнс» и «Детройт Ред Уингс».

Баффало
2:5
1:0, 0:3, 1:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
18.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Майк Салливан
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
(Укко-Пекка Луукконен, Укко-Пекка Луукконен, Укко-Пекка Луукконен)
Алекс Неделькович
1-й период
10:57
Джек Куинн
12:24
Евгений Малкин
12:24
Евгений Малкин
15:16
Оуэн Пауэр
(Зак Бенсон, Боуэн Байрам)
2-й период
20:31
Расмус Далин
21:41
Рикард Ракелль
(Мэтт Грызлик, Брайан Раст)
22:08
Энтони Бовилье
(Коди Гласс)
29:50
Хенри Йокихарью
31:43
Коди Гласс
(Алекс Неделькович, Филип Томасино)
32:07
Пьер-Оливье Жозеф
38:35
Евгений Малкин
39:26
Тэйдж Томпсон
3-й период
41:09
Брайан Раст
(Мэтт Грызлик, Майкл Бантинг)
44:42
Оуэн Пикерин
49:11
Пэйтон Кребс
49:11
Майкл Бантинг
52:03
Джейсон Зукер
52:03
Райан Грэйвс
54:46
Зак Бенсон
(Алекс Так, Тэйдж Томпсон)
57:18
Алекс Неделькович
Лучшие игроки матча
Статистика
20
Штрафное время
22
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь