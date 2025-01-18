Тренер рассказал о реакции хоккеистов «Питтсбурга» на игру Недельковича

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан заявил, что в команде подшутили над голкипером Алексом Недельковичем, который забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз».
Встреча в Баффало завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу гостей. Неделькович стал 16-м вратарем, на счету которого есть заброшенная шайба, и первым голкипером в истории НХЛ, записавшим на свой счет гол и ассист в одной встрече. Также он отразил 40 бросков.
«Мне показалось, что Неделькович был великолепен весь вечер. Мне показалось, что он сделал несколько важных сэйвов по ходу игры. Я не думаю, что мы были настолько плотными в обороне, насколько это было необходимо, и он был там, чтобы спасти нас», — приводит слова специалиста сайт лиги.
«Он забросил в каждой лиге. Ребята подшучивали над ним, что ему не хватило только драки для хет-трика Горди Хоу (гол, передача и драка)», — добавил тренер.
Сам Неделькович отметил, что ему всегда нравилось играть с шайбой.
«Это очень волнительно. Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, то наблюдал за лучшими парнями, такими как Марти Турко и Мартин Бродер, за которыми я много наблюдал и у которых многому научился в плане ведения шайбы. Это было частью моей игры, сколько я себя помню. Отец говорил мне, что нельзя просто так бросать шайбу за борт. Нужно стараться распоряжаться ею с умом», — сказал вратарь.