Тренер рассказал о реакции хоккеистов «Питтсбурга» на игру Недельковича

«Это очень волнительно. Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, то наблюдал за лучшими парнями, такими как Марти Турко и Мартин Бродер, за которыми я много наблюдал и у которых многому научился в плане ведения шайбы. Это было частью моей игры, сколько я себя помню. Отец говорил мне, что нельзя просто так бросать шайбу за борт. Нужно стараться распоряжаться ею с умом», — сказал вратарь.