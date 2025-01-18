Суперзвезде НХЛ мало $ 12,5 млн? Один из лидеров «Колорадо» может сменить клуб

По сообщению инсайдера Фрэнка Серавалли, сторона Рантанена требует от клуба контракт на $ 14 млн в год, ориентируясь на соглашение Леона Драйзайтля в «Эдмонтоне». При этом такая цифра прозвучала не в первый раз. Ещё в ноябре журналист TSN Пьер Лебрюн говорил «Рантанен считает, что на рынке он может получить контракт на $ 14 млн. Но я не думаю, что здесь всё будет так легко. Подписание Маккиннона на $ 12,6 млн, скорее всего, установило некоторый внутренний потолок зарплат, на который будут ссылаться во время переговоров с Рантаненом. Однако агенты будут ссылаться на рост потолка за эти годы и станут указывать не на сумму в долларах, а на то, какой процент от потолка составляли эти контракты».