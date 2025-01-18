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Фетисов рассказал, как канадские болельщицы оскорбляли Овечкина: «Чуть до слез не довели»

Прославленный советский хоккеист Вячеслав Фетисов высказался о статусе российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Источник: Rich Graessle / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Овечкин продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас Александр отстает от Гретцки на 20 шайб — 874 гола против 894.

«Александр в наши дни — настоящий посол доброй воли. Недавно с ним разговаривали, и Овечкин рассказал, что в Оттаве на трибунах девчонки со всякими оскорбительными плакатами стояли. Чуть ли не до слез его довели.

Я говорю Александру, что надо терпеть: “Многие люди не понимают, что происходит на самом деле. Будешь разъяснять им своей игрой, своими голами, своим отношением к своей стране и к ее президенту”.

Я вообще ему только одно советую: терпеть и нацеливаться на большие результаты. И ни в коем случае не опускать руки», — заявил Фетисов в интервью «Матч ТВ».

Оттава
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
17.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17242 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Вратари
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
2-й период
20:00
Ридли Грейг
20:00
Том Уилсон
20:00
Том Уилсон
25:20
Ник Дауд
37:50
Дилан Строум
3-й период
41:55
Брэди Ткачак
41:55
Том Уилсон
44:19
Клод Жиру
Овертайм
63:07
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Оттава
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