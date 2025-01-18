Фетисов рассказал, как канадские болельщицы оскорбляли Овечкина: «Чуть до слез не довели»

«Александр в наши дни — настоящий посол доброй воли. Недавно с ним разговаривали, и Овечкин рассказал, что в Оттаве на трибунах девчонки со всякими оскорбительными плакатами стояли. Чуть ли не до слез его довели.



Я говорю Александру, что надо терпеть: “Многие люди не понимают, что происходит на самом деле. Будешь разъяснять им своей игрой, своими голами, своим отношением к своей стране и к ее президенту”.



Я вообще ему только одно советую: терпеть и нацеливаться на большие результаты. И ни в коем случае не опускать руки», — заявил Фетисов в интервью «Матч ТВ».