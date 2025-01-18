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Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в НХЛ благодаря 14-й шайбе Мичкова в сезоне.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» на выезде одержала победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Матвей Мичков (22-я минута), Бобби Бринк (53) и Трэвис Конекны (60). У хозяев отличился Дуги Хэмилтон (3).

Мичков забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне, на его счету стало 33 очка (14 голов + 19 передач) в 45 матчах. 20-летний российский нападающий вышел на единоличное первое место в списке снайперов сезона среди новичков. В гонке бомбардиров среди дебютантов лиги Мичков уступает только американскому защитнику «Монреаль Канадиенс» Лэйну Хатсону (36 очков).

«Нью-Джерси» потерпел третье поражение подряд, команда с 58 очками после 48 встреч занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Филадельфия», набрав 48 баллов в 47 матчах, идет на пятой позиции.

В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Оттаву Сенаторз» 19 января. «Филадельфия» следующую игру проведет в ночь на 22 января, когда дома встретится с «Детройт Ред Уингз».

Нью-Джерси
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
18.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Торторелла
Вратари
Джейк Аллен
(Джейк Аллен)
Самуэль Эрссон
1-й период
02:17
Дуги Хэмилтон
(Нэйтан Бастиан, Томаш Татар)
06:32
Трэвис Конекны
11:44
Люк Хьюз
2-й период
21:56
Матвей Мичков
(Шон Кутюрье)
35:55
Джейми Драйсдейл
3-й период
52:17
Йонас Зигенталер
52:44
Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс, Тайсон Форстер)
59:58
Трэвис Конекны
(Тайсон Форстер)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь