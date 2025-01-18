Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Мичков забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне, на его счету стало 33 очка (14 голов + 19 передач) в 45 матчах. 20-летний российский нападающий вышел на единоличное первое место в списке снайперов сезона среди новичков. В гонке бомбардиров среди дебютантов лиги Мичков уступает только американскому защитнику «Монреаль Канадиенс» Лэйну Хатсону (36 очков).