Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» на выезде одержала победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Ньюарке и завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Матвей Мичков (22-я минута), Бобби Бринк (53) и Трэвис Конекны (60). У хозяев отличился Дуги Хэмилтон (3).
Мичков забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне, на его счету стало 33 очка (14 голов + 19 передач) в 45 матчах. 20-летний российский нападающий вышел на единоличное первое место в списке снайперов сезона среди новичков. В гонке бомбардиров среди дебютантов лиги Мичков уступает только американскому защитнику «Монреаль Канадиенс» Лэйну Хатсону (36 очков).
«Нью-Джерси» потерпел третье поражение подряд, команда с 58 очками после 48 встреч занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Филадельфия», набрав 48 баллов в 47 матчах, идет на пятой позиции.
В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Оттаву Сенаторз» 19 января. «Филадельфия» следующую игру проведет в ночь на 22 января, когда дома встретится с «Детройт Ред Уингз».