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Мичков выходит из кризиса? Забил важный гол и вернулся в гонку за звание лучшего новичка

Матвей набрал четыре очка в последних пяти матчах.

Источник: Reuters

Волевую победу в не самом зрелищном матче, в котором команды на двоих нанесли жалкие 31 бросок, сложно переоценить для «Филадельфии». Прямо сейчас борьба за зону плей-офф на «Востоке» развернулась невероятно упорная — расстояние между шестой и четырнадцатой командами в конференции составляет всего шесть очков! Даже небольшая удачная серия позволит подняться и закрепиться в восьмерке. «Филадельфия», выиграв четыре из последних пяти матчей, вплотную приблизилась к восьмой строчке.

Этот подъем совпал с небольшим ренессансом Матвея Мичкова. Похоже, молодой нападающий потихоньку начал выбираться из кризиса, в который угодил в середине декабря. За 17 матчей, предшествовавших игре с «Нью-Джерси», у россиянина были скромные 5 (2+3) очков — из них лишь два набраны в формате «пять на пять». Этот показатель очень высоко котируется в Северной Америке и часто служит объективной оценкой игры хоккеиста. По прошествии пары месяцев с начала регулярного чемпионата у Мичкова иссяк запас энергии и эмоций, поэтому ему пришлось тяжело, когда все процессы приобрели рутинный характер.

В последних играх главный тренер Джон Торторелла перевел россиянина в тройку к Шону Кутюрье. Опытный центрфорвард, которого давно мучают проблемы со здоровьем, по задумке должен благотворно повлиять на русского новичка «Флайерс». Идея не самая очевидная, хотя к этому варианту Торторелла прибегал и раньше без долгосрочного эффекта. Но именно канадец, перехватив на своей синей линии самоуверенную передачу защитника «Дьяволов» Люка Хьюза, отправил своевременным пасом Мичкова один на один с вратарем Джейком Алленом. Россиянин классным броском забил свой 14-й гол в сезоне и сравнял счет в матче. Таким образом, у него стало 4 (2+2) очка в пяти последних играх. Он возвращается в гонку за звание лучшего новичка, хотя его конкуренты — защитник «Монреаля» Лейн Хатсон и нападающий Маклин Селебрини — явно вырвались вперед.

Мичков провел на льду чуть меньше 13 минут — более скромное игровое время ранее у него было все три раза. Заметно, что постепенно россиянин становится более универсальным нападающим. Он не только «рыбачит» в средней зоне, но и создает моменты для партнеров, охотнее и эффективнее идет в единоборства, отрабатывает в обороне. Без всего этого в «Филадельфии» сложно стать своим.

Команда выдержала мощный натиск хозяев в третьем периоде. Гол нападающего «Нью-Джерси» Йеспера Братта был отменен из-за положения вне игры, а потом форвард «Флайерс» Оуэн Типпетт заработал на себе удаление, убежав к чужим воротам. «Филадельфия» использовала большинство и дотерпела до сирены, честно заслужив два очка.

Автор: Михаил Зислис

Нью-Джерси
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
18.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Торторелла
Вратари
Джейк Аллен
(Джейк Аллен)
Самуэль Эрссон
1-й период
02:17
Дуги Хэмилтон
(Нэйтан Бастиан, Томаш Татар)
06:32
Трэвис Конекны
11:44
Люк Хьюз
2-й период
21:56
Матвей Мичков
(Шон Кутюрье)
35:55
Джейми Драйсдейл
3-й период
52:17
Йонас Зигенталер
52:44
Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс, Тайсон Форстер)
59:58
Трэвис Конекны
(Тайсон Форстер)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Нью-Джерси
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