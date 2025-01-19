Мичков выходит из кризиса? Забил важный гол и вернулся в гонку за звание лучшего новичка

В последних играх главный тренер Джон Торторелла перевел россиянина в тройку к Шону Кутюрье. Опытный центрфорвард, которого давно мучают проблемы со здоровьем, по задумке должен благотворно повлиять на русского новичка «Флайерс». Идея не самая очевидная, хотя к этому варианту Торторелла прибегал и раньше без долгосрочного эффекта. Но именно канадец, перехватив на своей синей линии самоуверенную передачу защитника «Дьяволов» Люка Хьюза, отправил своевременным пасом Мичкова один на один с вратарем Джейком Алленом. Россиянин классным броском забил свой 14-й гол в сезоне и сравнял счет в матче. Таким образом, у него стало 4 (2+2) очка в пяти последних играх. Он возвращается в гонку за звание лучшего новичка, хотя его конкуренты — защитник «Монреаля» Лейн Хатсон и нападающий Маклин Селебрини — явно вырвались вперед.