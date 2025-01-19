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Четверо россиян вошли в символическую сборную «Вашингтона» в первой четверти XXI века

Российские хоккеисты Александр Овечкин, Сергей Гончар, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов вошли в символическую сборную «Вашингтон Кэпиталз» в первой четверти XXI века.

Источник: Getty Images

Первая пятёрка.

Нападающие: Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши.

Защитники: Джон Карлсон, Майк Грин.

Голкипер: Брэйден Холтби.

Вторая пятёрка.

Нападающие: Евгений Кузнецов, Петер Бондра, Том Уилсон.

Защитники: Дмитрий Орлов, Сергей Гончар.

Голкипер: Олаф Колциг.

Напомним, выбор первых и вторых составов для каждой команды осуществлялся представителями СМИ, экс-игроками и руководителями, имеющими отношение к конкретным клубам. В отбор попали те футболисты, которые выступали за данные команды начиная с 1 января 2000 года.

Вашингтон