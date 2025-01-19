Четверо россиян вошли в символическую сборную «Вашингтона» в первой четверти XXI века

Первая пятёрка.
Нападающие: Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши.
Защитники: Джон Карлсон, Майк Грин.
Голкипер: Брэйден Холтби.
Вторая пятёрка.
Нападающие: Евгений Кузнецов, Петер Бондра, Том Уилсон.
Защитники: Дмитрий Орлов, Сергей Гончар.
Голкипер: Олаф Колциг.
Напомним, выбор первых и вторых составов для каждой команды осуществлялся представителями СМИ, экс-игроками и руководителями, имеющими отношение к конкретным клубам. В отбор попали те футболисты, которые выступали за данные команды начиная с 1 января 2000 года.