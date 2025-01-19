Овечкин победил своих главных врагов. Клуб Малкина терпит бедствие

«Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в принципиальном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Главным героем встречи стал белорус Алексей Протас. Российские звезды Александр Овечкин и Евгений Малкин очков не набрали, но свою минуту славы в столице США получили.
Новая битва лучших игроков XXI века
В жизни есть моменты, которые ни за что нельзя пропустить. Матчи между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» — в их числе. Это противостояние уже давно стало самой настоящей хоккейной классикой, а с дебютом Александра Овечкина и Сидни Кросби в НХЛ и вовсе приобрело статус эпохального. Личное соперничество двух главных звезд обеих команд, по мнению самого Овечкина, натурально спасло лигу, а новым поколениям ярких игроков еще предстоит серьезно напрячься, чтобы хотя бы выйти на один уровень легендарности Ови и Сида, которые давно забронировали себе места в Зале хоккейной славы. Именно россиянин с канадцем являются лучшими хоккеистами XXI века, по версии портала Sportsnet.
Оба проводят свой 20-й сезон в НХЛ и за это время только в рамках регулярных чемпионатов успели встретиться друг с другом на площадке 70 раз. В личной дуэли более успешен Кросби: в прошедших 70 очных матчах против Овечкина прославленный канадец и член «Тройного золотого клуба» набрал 91 балл (31 гол и 60 передач), тогда как не менее прославленный российский форвард отметился 67 результативными действиями (37+30). В этом розыгрыше «регулярки» давние соперники, ставшие друзьями, уже встречались на самом старте чемпионата, и тогда победу праздновал Кросби. Причем как личную, так и командную — «Питтсбург» одолел «Вашингтон» (4:2), а Сид отличился голевой передачей, Ови же очков не набрал.
Но навряд ли капитаны своих команд придают большое значение той игре, ведь за прошедшие месяцы успели обрести ощутимо разные настроения. «Пингвинз» очередной сезон выглядят очень печальными и с огромным трудом цепляются хотя бы за какую-нибудь возможность пролезть в зону плей-офф. Предыдущие две «регулярки», напомним, подопечные Майка Салливана провалили и ушли в досрочный отпуск, а в этом году рискуют продлить неприятную серию. «Вашингтон» же к удивлению многих стартовал с места в карьер и резко устремился на первые строчки турнирных таблиц Восточной конференции и Столичного дивизиона, где уверенно держится по сей день. По подсчетам компьютера, «Кэпиталз» даже входят в число одних из главных претендентов на Кубок Стэнли, хотя еще до старта сезона об этом можно было говорить разве что шутки ради.
При этом Овечкин и Кросби по ходу чемпионата идут будто бы по иным параллелям. Для них текущий сезон поистине особенный и исторический. Александр Михайлович, например, в свои 39 лет выступает едва ли не круче и эффективнее себя самого образца тех сезонов, когда он жадно и зверски разрывал лигу. В предыдущих 29 матчах он забросил 21 шайбу и набрал 33 очка, а также установил целый ряд рекордов и исторических достижений. Россиянина даже не смутил серьезный перелом ноги, из-за которого он пропустил 40 дней. Быстро восстановившись после тяжелой травмы, Ови принялся и далее штамповать голы один за другим. Что касается Кросби, то Сидни также доказывает всем, что возраст — просто цифра. 37-летний канадец в 47 предыдущих играх он набрал 48 баллов (12+36), достиг и преодолел отметку в 600 голов в карьере в чемпионатах НХЛ, а также ворвался в девятку лучших бомбардиров за всю историю лиги.
Никогда не забывайте про Малкина
Особенным нынешний сезон является и для Евгения Малкина. Джино в некоторой степени не повезло оказаться в лиге в эпоху Овечкина и Кросби, ведь из-за этих двух гигантов мегаталантливый российский центрфорвард на протяжении всей своей карьеры не получает должного внимания. А ведь Евгений не менее легендарен. Этот сезон россиянин начал невероятно мощно и уже в первых матчах чемпионата оформил серию исторических достижений: пробил отметки в 700 передач, 500 голов и 1200 очков.
Именно Малкин, к слову, стал главным героем предыдущей встречи «Вашингтона» и «Питтсбурга». Для Джино уже давно является традицией быть настоящим решалой в матче, где все только и говорят о соперничестве Овечкина с Кросби. В прошлой игре Евгений, например, отметился результативной передачей и победным голом. Ну, а чтобы поддержать дух принципиального противостояния между «Кэпиталз» и «Пингвинз», заодно сцепился с главным хулиганом «столичных» Томом Уилсоном. Та неполноценная драка в итоге закончилась тем, что американец зачем-то скривил рожицу и показал оппоненту язык.
Впоследствии по ходу сезона у Малкина, как и у «Питтсбурга», дела пошли несколько на спад. Это, к сожалению, сопровождалось проблемами со здоровьем: из-за травмы россиянин впервые за долгое время был вынужден пропустить несколько матчей. А на период травмы Евгений перенес еще одно жуткое событие — его дом подвергся нападению грабителей. Причем ограбление получилось странным. По данным СМИ, грабители проникли в дом Малкина через заднюю дверь, выбив ее. Удивительно, но в момент преступления камеры видеонаблюдения и система сигнализации почему-то были отключены. Среди украденных вещей числились чемпионские перстни в честь побед в розыгрышах Кубка Стэнли. Обладателем главного трофея НХЛ Малкин вместе с «Пингвинз» становился трижды: в 2009, 2016 и 2017 годах. Однако через несколько дней полиция Аллегейни, где проживает хоккеист, сообщила об обнаружении перстней… у Малкина дома. Что именно произошло, общественности неизвестно. Но главное, что Евгений и его семья живы, здоровы и невредимы, а его главные награды в карьере на месте.
Америка аплодировала Овечкину и Малкину
К новому противостоянию обе команды подошли в приподнятом настроении. «Вашингтон» перед возвращением домой добыл победу в гостевом матче против «Оттавы Сенаторз». В трудной игре была заброшена всего одна шайба, и та — в овертайме. Ее автором стал Александр Овечкин. Благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в снайперской гонке до 20 шайб, вплотную приблизился к Яромиру Ягру по победным голам в НХЛ и установил новый рекорд по количеству вратарей, которым он забил в «регулярках» лиги. 179 — столько голкиперов за эти 20 сезонов стали жертвами российского голеадора.
«Питтсбург» же провел выездной бэк-ту-бэк. Перед поездкой в столицу США «Пингвинз» гостили у «Баффало Сейбрз» и одержали там важную победу, прервав очередную серию поражений. Но особенной оказалась не сама победа, а то, что ей сопутствовало. Голкипер «пингвинов» Алекс Неделькович вписал свое имя в историю НХЛ как первый вратарь лиги, кому удалось в одном матче отметиться и голевой передачей, и заброшенной шайбой.
Впрочем, для «Пенс» это событие так и останется единственным радостным. По крайней мере, на ближайшие несколько дней. Сегодня же команда Майка Салливана вновь проиграла, потерпев восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата. И ладно бы «Питтсбург» проиграл, оказав сопротивление принципиальному сопернику, но нет. «Вашингтон» натурально доминировал над своими оппонентами: может не по статистике, но по игре точно. Единственное, с чем «Пингвинз» справились, так это с удержанием Овечкина. Оборона «Пенс» применила ряд эффективных приемов, чтобы закрыть Александра и не дать ему забить. Особенно это было заметно при игре «Кэпиталз» в численном большинстве — у россиянина по факту не было полноценного момента для голевого броска. Ови всего лишь второй раз в своей карьере не набрал очков в ретросвитере с изображением орла на груди.
В остальном же «пингвины» провалились. Они пропустили уже в самом начале матча, а затем позволили «Вашингтону» увеличить преимущество в счете. В двух первых голах «Кэпс» поучаствовал Алексей Протас. Белорусский форвард сначала отметился результативной передачей, а затем и заброшенной шайбой. Она-то и стала победной, а Протас — первой звездой встречи. В конце матча «Питтсбург» предпринял попытку отыграться благодаря ассисту Сидни Кросби, обогнавшего по голевым передачам самого Марселя Дионна, но гости сами же все испортили ненужным удалением, за которое были наказаны. Игра с пустыми воротами также себя не оправдала. 4:1 — «Кэпиталз» продлили свою победную серию до четырех матчей.
Что касается Евгения Малкина, то Джино, как и его соотечественник Овечкин, тоже очков не набрал. Зато и Евгений, и Александр свою минуту славы в столице США получили. В ходе одной из пауз в третьем периоде обоих россиян чествовала вся «Кэпитал Уан Арена». На медиакубе были отображены лучшие российские ассистенты в истории чемпионатов НХЛ. Малкин по количеству передач является рекордсменом среди россиян (823), Овечкин по этому показателю занимает второе место (709). Также на кубе показали и других российских хоккеистов, кто достиг и преодолел отметку в 600 ассистов: Сергея Федорова (696), Сергея Зубова (619) и Павла Дацюка (604). Правда, в Вашингтоне, видимо, не были в курсе событий, происходивших в параллельном матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз», где ассистентским дублем отметился Никита Кучеров. Отныне Куч также входит в компанию россиян, оформивших 600 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ.
Андрей Сенченко