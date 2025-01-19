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Овечкин победил своих главных врагов. Клуб Малкина терпит бедствие

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Питтсбург» Малкина в матче НХЛ.

Источник: Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в принципиальном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Главным героем встречи стал белорус Алексей Протас. Российские звезды Александр Овечкин и Евгений Малкин очков не набрали, но свою минуту славы в столице США получили.

Новая битва лучших игроков XXI века

В жизни есть моменты, которые ни за что нельзя пропустить. Матчи между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» — в их числе. Это противостояние уже давно стало самой настоящей хоккейной классикой, а с дебютом Александра Овечкина и Сидни Кросби в НХЛ и вовсе приобрело статус эпохального. Личное соперничество двух главных звезд обеих команд, по мнению самого Овечкина, натурально спасло лигу, а новым поколениям ярких игроков еще предстоит серьезно напрячься, чтобы хотя бы выйти на один уровень легендарности Ови и Сида, которые давно забронировали себе места в Зале хоккейной славы. Именно россиянин с канадцем являются лучшими хоккеистами XXI века, по версии портала Sportsnet.

Оба проводят свой 20-й сезон в НХЛ и за это время только в рамках регулярных чемпионатов успели встретиться друг с другом на площадке 70 раз. В личной дуэли более успешен Кросби: в прошедших 70 очных матчах против Овечкина прославленный канадец и член «Тройного золотого клуба» набрал 91 балл (31 гол и 60 передач), тогда как не менее прославленный российский форвард отметился 67 результативными действиями (37+30). В этом розыгрыше «регулярки» давние соперники, ставшие друзьями, уже встречались на самом старте чемпионата, и тогда победу праздновал Кросби. Причем как личную, так и командную — «Питтсбург» одолел «Вашингтон» (4:2), а Сид отличился голевой передачей, Ови же очков не набрал.

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (слева) и форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (слева) и форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни КросбиИсточник: Сайт НХЛ

Но навряд ли капитаны своих команд придают большое значение той игре, ведь за прошедшие месяцы успели обрести ощутимо разные настроения. «Пингвинз» очередной сезон выглядят очень печальными и с огромным трудом цепляются хотя бы за какую-нибудь возможность пролезть в зону плей-офф. Предыдущие две «регулярки», напомним, подопечные Майка Салливана провалили и ушли в досрочный отпуск, а в этом году рискуют продлить неприятную серию. «Вашингтон» же к удивлению многих стартовал с места в карьер и резко устремился на первые строчки турнирных таблиц Восточной конференции и Столичного дивизиона, где уверенно держится по сей день. По подсчетам компьютера, «Кэпиталз» даже входят в число одних из главных претендентов на Кубок Стэнли, хотя еще до старта сезона об этом можно было говорить разве что шутки ради.

При этом Овечкин и Кросби по ходу чемпионата идут будто бы по иным параллелям. Для них текущий сезон поистине особенный и исторический. Александр Михайлович, например, в свои 39 лет выступает едва ли не круче и эффективнее себя самого образца тех сезонов, когда он жадно и зверски разрывал лигу. В предыдущих 29 матчах он забросил 21 шайбу и набрал 33 очка, а также установил целый ряд рекордов и исторических достижений. Россиянина даже не смутил серьезный перелом ноги, из-за которого он пропустил 40 дней. Быстро восстановившись после тяжелой травмы, Ови принялся и далее штамповать голы один за другим. Что касается Кросби, то Сидни также доказывает всем, что возраст — просто цифра. 37-летний канадец в 47 предыдущих играх он набрал 48 баллов (12+36), достиг и преодолел отметку в 600 голов в карьере в чемпионатах НХЛ, а также ворвался в девятку лучших бомбардиров за всю историю лиги.

Никогда не забывайте про Малкина

Особенным нынешний сезон является и для Евгения Малкина. Джино в некоторой степени не повезло оказаться в лиге в эпоху Овечкина и Кросби, ведь из-за этих двух гигантов мегаталантливый российский центрфорвард на протяжении всей своей карьеры не получает должного внимания. А ведь Евгений не менее легендарен. Этот сезон россиянин начал невероятно мощно и уже в первых матчах чемпионата оформил серию исторических достижений: пробил отметки в 700 передач, 500 голов и 1200 очков.

Источник: Соцсети

Именно Малкин, к слову, стал главным героем предыдущей встречи «Вашингтона» и «Питтсбурга». Для Джино уже давно является традицией быть настоящим решалой в матче, где все только и говорят о соперничестве Овечкина с Кросби. В прошлой игре Евгений, например, отметился результативной передачей и победным голом. Ну, а чтобы поддержать дух принципиального противостояния между «Кэпиталз» и «Пингвинз», заодно сцепился с главным хулиганом «столичных» Томом Уилсоном. Та неполноценная драка в итоге закончилась тем, что американец зачем-то скривил рожицу и показал оппоненту язык.

Впоследствии по ходу сезона у Малкина, как и у «Питтсбурга», дела пошли несколько на спад. Это, к сожалению, сопровождалось проблемами со здоровьем: из-за травмы россиянин впервые за долгое время был вынужден пропустить несколько матчей. А на период травмы Евгений перенес еще одно жуткое событие — его дом подвергся нападению грабителей. Причем ограбление получилось странным. По данным СМИ, грабители проникли в дом Малкина через заднюю дверь, выбив ее. Удивительно, но в момент преступления камеры видеонаблюдения и система сигнализации почему-то были отключены. Среди украденных вещей числились чемпионские перстни в честь побед в розыгрышах Кубка Стэнли. Обладателем главного трофея НХЛ Малкин вместе с «Пингвинз» становился трижды: в 2009, 2016 и 2017 годах. Однако через несколько дней полиция Аллегейни, где проживает хоккеист, сообщила об обнаружении перстней… у Малкина дома. Что именно произошло, общественности неизвестно. Но главное, что Евгений и его семья живы, здоровы и невредимы, а его главные награды в карьере на месте.

Америка аплодировала Овечкину и Малкину

К новому противостоянию обе команды подошли в приподнятом настроении. «Вашингтон» перед возвращением домой добыл победу в гостевом матче против «Оттавы Сенаторз». В трудной игре была заброшена всего одна шайба, и та — в овертайме. Ее автором стал Александр Овечкин. Благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в снайперской гонке до 20 шайб, вплотную приблизился к Яромиру Ягру по победным голам в НХЛ и установил новый рекорд по количеству вратарей, которым он забил в «регулярках» лиги. 179 — столько голкиперов за эти 20 сезонов стали жертвами российского голеадора.

«Питтсбург» же провел выездной бэк-ту-бэк. Перед поездкой в столицу США «Пингвинз» гостили у «Баффало Сейбрз» и одержали там важную победу, прервав очередную серию поражений. Но особенной оказалась не сама победа, а то, что ей сопутствовало. Голкипер «пингвинов» Алекс Неделькович вписал свое имя в историю НХЛ как первый вратарь лиги, кому удалось в одном матче отметиться и голевой передачей, и заброшенной шайбой.

Впрочем, для «Пенс» это событие так и останется единственным радостным. По крайней мере, на ближайшие несколько дней. Сегодня же команда Майка Салливана вновь проиграла, потерпев восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата. И ладно бы «Питтсбург» проиграл, оказав сопротивление принципиальному сопернику, но нет. «Вашингтон» натурально доминировал над своими оппонентами: может не по статистике, но по игре точно. Единственное, с чем «Пингвинз» справились, так это с удержанием Овечкина. Оборона «Пенс» применила ряд эффективных приемов, чтобы закрыть Александра и не дать ему забить. Особенно это было заметно при игре «Кэпиталз» в численном большинстве — у россиянина по факту не было полноценного момента для голевого броска. Ови всего лишь второй раз в своей карьере не набрал очков в ретросвитере с изображением орла на груди.

В остальном же «пингвины» провалились. Они пропустили уже в самом начале матча, а затем позволили «Вашингтону» увеличить преимущество в счете. В двух первых голах «Кэпс» поучаствовал Алексей Протас. Белорусский форвард сначала отметился результативной передачей, а затем и заброшенной шайбой. Она-то и стала победной, а Протас — первой звездой встречи. В конце матча «Питтсбург» предпринял попытку отыграться благодаря ассисту Сидни Кросби, обогнавшего по голевым передачам самого Марселя Дионна, но гости сами же все испортили ненужным удалением, за которое были наказаны. Игра с пустыми воротами также себя не оправдала. 4:1 — «Кэпиталз» продлили свою победную серию до четырех матчей.

Что касается Евгения Малкина, то Джино, как и его соотечественник Овечкин, тоже очков не набрал. Зато и Евгений, и Александр свою минуту славы в столице США получили. В ходе одной из пауз в третьем периоде обоих россиян чествовала вся «Кэпитал Уан Арена». На медиакубе были отображены лучшие российские ассистенты в истории чемпионатов НХЛ. Малкин по количеству передач является рекордсменом среди россиян (823), Овечкин по этому показателю занимает второе место (709). Также на кубе показали и других российских хоккеистов, кто достиг и преодолел отметку в 600 ассистов: Сергея Федорова (696), Сергея Зубова (619) и Павла Дацюка (604). Правда, в Вашингтоне, видимо, не были в курсе событий, происходивших в параллельном матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз», где ассистентским дублем отметился Никита Кучеров. Отныне Куч также входит в компанию россиян, оформивших 600 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ.

Андрей Сенченко

Вашингтон
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
19.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Майк Салливан
Вратари
Логан Томпсон
Йоэль Бломквист
(Йоэль Бломквист)
1-й период
07:42
Джейкоб Чикран
(Алексей Протас)
16:57
Брендон Духайм
2-й период
29:40
Рикард Ракелль
32:08
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
39:43
Мартин Фехервари
39:43
Энтони Бовилье
39:43
Майкл Бантинг
3-й период
44:21
Маркус Петтерссон
47:30
Алексей Протас
51:29
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Рикард Ракелль)
55:56
Крис Летанг
57:50
Пьер-Люк Дюбуа
(Коннор Макмайкл)
58:30
Брендон Духайм
(Том Уилсон, Ник Дауд)
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь