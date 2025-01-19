Овечкин победил своих главных врагов. Клуб Малкина терпит бедствие

При этом Овечкин и Кросби по ходу чемпионата идут будто бы по иным параллелям. Для них текущий сезон поистине особенный и исторический. Александр Михайлович, например, в свои 39 лет выступает едва ли не круче и эффективнее себя самого образца тех сезонов, когда он жадно и зверски разрывал лигу. В предыдущих 29 матчах он забросил 21 шайбу и набрал 33 очка, а также установил целый ряд рекордов и исторических достижений. Россиянина даже не смутил серьезный перелом ноги, из-за которого он пропустил 40 дней. Быстро восстановившись после тяжелой травмы, Ови принялся и далее штамповать голы один за другим. Что касается Кросби, то Сидни также доказывает всем, что возраст — просто цифра. 37-летний канадец в 47 предыдущих играх он набрал 48 баллов (12+36), достиг и преодолел отметку в 600 голов в карьере в чемпионатах НХЛ, а также ворвался в девятку лучших бомбардиров за всю историю лиги.