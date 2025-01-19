Кучеров исполнил шедевр! Русский гений присоединился к великим легендам

Нынешний сезон Национальной хоккейной лиги полон поистине исторических событий: Евгений Малкин пополнил элитный «клуб 500», Коннор Макдэвид с невероятной скоростью пробил отметку в 1000 очков в карьере и уже устремился за второй тысячей, Сидни Кросби с каждым матчем становится ближе к тому, чтобы обогнать самого Марио Лемье в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, Александр Овечкин вот-вот превзойдет Уэйна Гретцки и станет главным снайпером всех времен… Едва ли не для каждой из звезд лиги этот розыгрыш чемпионата ознаменован громкими и важными моментами в их карьере. И хотя Никите Кучерову надоели разговоры о его личной статистике, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» тоже не стоит в стороне.
В этом сезоне гениальному супербомбардиру уже покорилась отметка в 900 очков, но Кучеров имеет все шансы достигнуть и своей первой тысячи баллов до конца регулярного первенства. За всю историю чемпионатов НХЛ 1000 очков и более выбили всего лишь пять российских хоккеистов: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный и Алексей Ковалев. Кучеров обязательно пополнит эту великую компанию. Вопрос времени.
Очередной шаг к столь громкому юбилею Никита сделал в сегодняшнем матче против «Детройт Ред Уингз». Точнее — сразу три шага. Россиянин в очередной, девятый раз в сезоне набрал три очка в одной игре. Естественно, не обошлось без важных статистических достижений.
Сначала Никита выступил ассистентом Джейка Гюнцеля на его победный гол, а через минуту и сам отметился заброшенной шайбой. Причем она получилась действительно красивой. Первая волна атаки «Тампы» провалилась, когда все тот же Гюнцель не попал по шайбе и лишился возможности забить в пустой угол ворот. Но американец быстро исправился и, подхватив снаряд у борта, запустил вторую волну. Ее поддержал Виктор Хедман, который на правом фланге нашел Кучерова. Никита, вероятно, своим видом показывал, что будет искать продолжение атаки через пас, но в итоге обманул соперников: первым движением он убрал Патрика Кейна, вторым — Алекса Дебринкэта. Опытнейшие звезды НХЛ попросту не ожидали подобного маневра в исполнении Кучерова, который третьим движением выстрелил по воротам и забил.
Этот гол стал для Никиты 21-м в текущем сезоне. По числу заброшенных шайб форвард «Лайтнинг» догнал Овечкина. Лучшим голеадором в текущем розыгрыше «регулярки» среди россиян все еще остается Кирилл Капризов (23), пропустивший уже более десятка матчей из-за травмы.
Наконец, Кучеров отличился еще одной передачей и ассистировал Даррену Рэддишу, который реализовал очередное большинство «Тампы» и сделал счет 5:1. Он же стал окончательным. И это до конца второго-то периода! Примечательно, что все три очка Кучеров набрал в течение этой 20-минутки. За всю свою карьеру в чемпионатах НХЛ россиянин уже 26-й раз набирает три балла в ходе одного периода. С момента его дебюта в лиге больше трехочковых периодов провел только один игрок — Коннор Макдэвид (28).
Что касается второго голевого паса Никиты в матче с «Детройтом», то он стал для форварда «Тампы» юбилейным. 600 передач — этой отметки Кучеров достиг всего за 767 матчей. Среди действующих игроков в НХЛ до аналогичного показателя быстрее добрались только Макдэвид (616 матчей) и Сидни Кросби (704). При этом Никита Кучеров стал всего лишь вторым в истории франшизы «Тампа-Бэй Лайтнинг», оформившим 600 передач в составе команды. До россиянина эту отметку совсем недавно пробил действующий капитан «молний» Виктор Хедман. Вряд ли у кого-то имеются сомнения в том, что Никита совсем скоро обгонит шведского защитника, станет лучшим ассистентом в истории клуба и создаст себе солидный запас, чтобы еще много лет удерживать это звание.
Кроме того, Кучеров стал всего лишь шестым российским хоккеистом в истории, кому удалось сделать 600 и более голевых передач в чемпионатах НХЛ. Отныне Никита находится в компании воистину великих легенд: Евгения Малкина (823 передачи), Александра Овечкина (709), Сергея Федорова (696), Сергея Зубова (619) и Павла Дацюка (604). Нет сомнений, что уже в этом сезоне форвард «Тампы» поднимется на две позиции данного рейтинга. Но забавно, как на это реагирует сам Куч. Американские журналисты вряд ли ждали от россиянина ярких цитат, но тот превзошел сам себя.
«Круто», — вот и весь ответ Никиты на вопрос о том, что для него значит покорить отметку в 600 передач в НХЛ.
К счастью, тренер «Тампы» Джон Купер и голкипер «молний» Андрей Василевский, отразивший сегодня 39 бросков из 40, одержавший свою 20-ю победу в сезоне и ставший второй после Кучерова звездой встречи, за словом в карман не лезут и умеют давать интересные комментарии.
- «Никакого времени не хватит, чтобы рассказать о том, что Куч значит для всей организации “Тампа-Бэй Лайтнинг”. Да и для всей лиги, если говорить откровенно. Никита — игрок поколения», — сказал Купер.
- «Очень горжусь Никитой. Он — один из лучших игроков, которые играли в этой команде, и я надеюсь, что он продолжит отдавать передачи. Исключительный игрок и главная причина, по которой мы добиваемся успеха в последние несколько лет», — добавил Василевский, выигравший бок о бок с Кучеровым два Кубка Стэнли в составе «Тампы».
В прошедших 42 матчах Никита Кучеров набрал 68 очков (21+47). В борьбе за очередной «Арт Росс Трофи» россиянин уступает только Натану Маккиннону (73 очка) и Леону Драйзайтлю (69). Результативная серия форварда «Тампы» насчитывает уже восемь матчей, его текущий темп составляет 1,62 балла за игру, он уверенно идет на 130 очков за сезон. До конца регулярного розыгрыша «молниям» осталось провести еще 38 матчей. Этого времени с учетом текущей результативности Кучерова достаточно, чтобы Никита пробил историческую тысячу уже этой весной.
Андрей Сенченко