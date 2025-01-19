Кучеров исполнил шедевр! Русский гений присоединился к великим легендам

Что касается второго голевого паса Никиты в матче с «Детройтом», то он стал для форварда «Тампы» юбилейным. 600 передач — этой отметки Кучеров достиг всего за 767 матчей. Среди действующих игроков в НХЛ до аналогичного показателя быстрее добрались только Макдэвид (616 матчей) и Сидни Кросби (704). При этом Никита Кучеров стал всего лишь вторым в истории франшизы «Тампа-Бэй Лайтнинг», оформившим 600 передач в составе команды. До россиянина эту отметку совсем недавно пробил действующий капитан «молний» Виктор Хедман. Вряд ли у кого-то имеются сомнения в том, что Никита совсем скоро обгонит шведского защитника, станет лучшим ассистентом в истории клуба и создаст себе солидный запас, чтобы еще много лет удерживать это звание.