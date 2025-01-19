Макдэвид получил матч-штраф в игре НХЛ с «Ванкувером»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Куинн Хьюз (15-я и 19-я минуты) и Дантон Хайнен (16). В составе соперника дублем отметился Леон Драйзайтль (25, 34).
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил матч-штраф за потасовку в концовке встречи с нападающим «Кэнакс» Конором Гарландом, по итогам которой он ударил американца клюшкой по голове. Также после этого эпизода матч-штраф получил защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс.
«Эдмонтон» с 61 очком возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, где «Ванкувер» (50 очков) идет пятым.
В другом матче дня шайба россиянина Федора Свечкова помогла «Нэшвилл Предаторз» обыграть дома «Миннесоту Уайлд» (6:2).
Результаты других матчей:
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1;
«Чикаго Блэкхокс» — «Вегас Голден Найтс» — 5:3;
«Юта» — «Сент-Луис Блюз» — 4:2;
«Сиэтл Кракен» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2.