Макдэвид получил матч-штраф в игре НХЛ с «Ванкувером»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил матч-штраф за потасовку в концовке встречи с нападающим «Кэнакс» Конором Гарландом, по итогам которой он ударил американца клюшкой по голове. Также после этого эпизода матч-штраф получил защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс.