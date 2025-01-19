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Макдэвид получил матч-штраф в игре НХЛ с «Ванкувером»

«Ванкувер» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ, Хьюз и Драйзайтль забили по два гола.

Источник: Codie McLachlan/Getty Images

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Куинн Хьюз (15-я и 19-я минуты) и Дантон Хайнен (16). В составе соперника дублем отметился Леон Драйзайтль (25, 34).

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил матч-штраф за потасовку в концовке встречи с нападающим «Кэнакс» Конором Гарландом, по итогам которой он ударил американца клюшкой по голове. Также после этого эпизода матч-штраф получил защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс.

«Эдмонтон» с 61 очком возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, где «Ванкувер» (50 очков) идет пятым.

В другом матче дня шайба россиянина Федора Свечкова помогла «Нэшвилл Предаторз» обыграть дома «Миннесоту Уайлд» (6:2).

Результаты других матчей:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1;

«Чикаго Блэкхокс» — «Вегас Голден Найтс» — 5:3;

«Юта» — «Сент-Луис Блюз» — 4:2;

«Сиэтл Кракен» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2.

НХЛ: таблица и календарь